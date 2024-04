Empresa desenvolve produtos educacionais para o Google em Porto Alegre

A Getedu, empresa com sede em Brasília, foi uma das primeiras a ocupar o campus Caldeira, em Porto Alegre. Desde então, tem desenvolvido soluções tecnológicas na área de educação em parceria com o Google for Education.

Jornal do Comércio durante o South Summit Luciane Campana, coordenadora de produtos da Getedu, participou do podcast Sounds of South Summit, executado pelodurante o. Na entrevista à jornalista Patrícia Comunello, ela falou sobre como a inovação tem afetado a vida de professores e estudantes.

“Quando se trabalha com tecnologia, tem que pensar que o educador tem uma grande responsabilidade. Não pode achar que o aluno tem autonomia. Alguém tem que dizer para uma criança que nem toda informação é real e pode ser utilizável. O papel do professor é direcionar a informação para a faixa etária e o passo a passo”, sugere, sobre o envolvimento humano no uso de máquinas didáticas.

O Google, segundo ela, desenvolveu o Chromebook, que facilita a gestão do ensino. Luciane afirma que a ferramenta oferece vantagens em relação à limitação do uso do livro didático, quadro branco e do papel do professor como único narrador de conhecimento. Assista a entrevista na íntegra: