Medabil entra em recuperação judicial

empresa gaúcha referência em estruturas metálicas , teve autorizado pela Justiça seu processo de recuperação judicial. Dentro de 60 dias, deverá apresentar em assembleia de credores um plano de composição das dívidas, que montam cerca de R$ 654 milhões. A Medabil,, teve autorizado pela Justiça seu processo de recuperação judicial. Dentro de 60 dias, deverá apresentar em assembleia de credores um plano de composição das dívidas, que montam cerca de R$ 654 milhões.

As dívidas resultaram, sobretudo, em função da alta de juros e de questões de mercado. “Em razão da alta da Selic e de financiamentos em investimentos que não deram o retorno que a empresa imaginava, chegou a esse montante, mas haverá adequações necessárias”, explicou o advogado Fernando Campos de Castro, da MSC Advogados, escritório responsável pelo ajuizamento do pedido de recuperação.

De acordo com o procurador, não estão previstas quaisquer remodelações na estrutura da empresa. Já foram implementadas readequações administrativas e operacionais suficientes para o início do processo, que deverá ser concluído em até 3 anos, conforme previsão do escritório.

A partir da autorização judicial, dada em 28 de março, escritório e companhia se empenham no estudo da capacidade de quitação da dívida. “Será anexado um plano de viabilidade econômica e financeira, a partir da análise do fluxo de caixa e realidade da empresa para compor com os credores. Tudo considerando a manutenção das atividades da empresa até retomar o equilíbrio”, explicou.

A recuperação judicial é uma medida que evita que a empresa passe para uma fase falimentar ou de encerramento de atividades. É preciso autorização judicial para que se dê início ao período de negociação com o grupo de credores, quando será apresentado um plano, com valores e prazos, de quitação dos créditos. O cumprimento do plano fica sujeito à fiscalização, podendo levar cerca de dois anos de implementação. Em outras palavras, o processo é um importante instrumento para superação de uma crise econômico-financeiro de uma companhia, visando dar um fôlego e permitindo que renegocie de dívidas trabalhistas, fiscais, com fornecedores, entre outras.

Com mais de 56 anos de atividade, a Medabil atua em todo território nacional e em mais de 20 países da América Latina, Europa e África. Ao longo dos anos, estabeleceu joint ventures para crescer e ampliar a sua força no mercado. Possui duas fábricas no município de Nova Bassano, no Rio Grande do Sul, de onde é originária, e duas unidades em Chapecó (SC) e Serra (ES), além do centro administrativo, instalado em Porto Alegre, próximo ao aeroporto Salgado Filho, e escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Salvador e Curitiba.