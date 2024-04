Hub Aliança: a casa da inovação na Região Norte

Quem passa hoje pela avenida Sete de Setembro, na altura do número 500, talvez não conheça o papel histórico daquele local na formação do empreendedorismo de Passo Fundo e de toda a região Norte do Rio Grande do Sul.

No início do século passado, ali funcionava um complexo de mercearias. A instalação de um moinho foi, à época, o marco do crescimento econômico.

Pois é nesse prédio emblemático que uma nova história começa a ser contada, agora, com a inauguração do Hub Aliança, uma iniciativa do Instituto Aliança Empresarial, liderado por empresários locais. Foram R$ 10 milhões investidos para a revitalização do antigo moinho para transformá-lo no hub de inovação, consolidando o local com um ponto de convergência para o ecossistema do Norte do Estado.

"O moinho mantém a conexão com a transformação que aconteceu na cidade. Além disso, como está no centro de Passo Fundo, traz o simbolismo de que qualquer pessoa pode ter acesso facilitado à inovação e dialogar sobre tirar boas ideias do papel e transformá-las em riqueza", comenta a diretora institucional do Instituto Aliança Empresarial, Márcia Capellari.

O espaço resgata a história por meio de uma transformação que vai muito além da arquitetônica, abarcando todo o entorno e revertendo o processo de degradação que se instalou com o tempo. Agora, é o moinho de ideias que fomenta a colaboração entre pessoas, conecta e gera inovação por meio dos negócios em todo o norte do Rio Grande do Sul.

"É uma iniciativa empreendedora que entrega resultados para toda região e que será parte de um novo momento para o Norte gaúcho", projeta Márcia.

A secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Simone Stülp, reforça a estratégia de fortalecer a dinâmica de interiorização da inovação, para que os resultados sejam cada vez mais efetivos. "Cada região tem suas características especificas. É importante que os atores locais tomem para si esse desafio de impulsionar o movimento da inovação nas suas áreas de visão de futuro", aponta.

Ela cita ainda a potência da região Norte. "Temos, historicamente, um setor produtivo pujante ligado à inovação do agronegócio e saúde, além de importantes instituições de ensino superior que geram cérebros qualificados. Só temos a comemorar os avanços estimulados por esse movimento a inovação em Passo Fundo, e que, agora, materializa no Hub Aliança toda essa potência", avalia.

A inovação no mundo todo está saindo um pouco só do ambiente das universidades e avançando para a lógica de disseminação pelas cidades. Prova disso é que existem muitos movimentos acontecendo, envolvendo as instituições de ensino, setor produtivo, empresas estabelecidas, startups, poder público e a sociedade civil organizada.

"Precisamos pensar o Estado como um todo e esses movimentos impulsionados pelas comunidades regionais são muito estratégicos para o futuro do Rio Grande do Sul", avalia Simone, citando a realização do projeto Rotas da Inovação, que leva as iniciativas da secretaria para diferentes regiões.