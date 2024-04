Empresas investem R$ 47 milhões no Distrito Industrial de Montenegro

O governador Eduardo Leite e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, anunciaram investimento de R$ 47 milhões feito por três empresas no Distrito Industrial de Montenegro durante ato que ocorreu nesta quarta-feira (3), no Palácio Piratini. O aporte privado representa a criação de 180 vagas de trabalho. Na mesma ocasião, houve a assinatura do termo de ajuste de seis empreendimentos via Fundo Operação Empresa do RS (Fundopem), que comprovaram investimentos e geração de 322 empregos diretos, condições que habilitam as empresas a usufruir do benefício do programa.Duas das empresas que compraram terrenos na área do Polo da Química no Distrito Industrial de Montenegro para construção de indústria no local são gaúchas e uma é do estado do Pará. A Sulboro, de Canoas, do setor químico, com atuação na produção de fertilizantes, destinou o valor de R$ 25 milhões, acarretando em 50 postos de trabalho. Posteriormente, a companhia prevê aporte de R$ 47 milhões com abertura de 160 empregos.A Alubar, do estado do Pará, do setor de energia, aportou R$ 16 milhões e vai proporcionar 60 vagas. O objetivo do investimento é aumentar a competitividade do grupo através da verticalização da produção de carretéis de madeira, um dos principais insumos de sua cadeia de suprimentos.