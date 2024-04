Suzana Vellinho Englert é reconduzida à presidência da ACPA

Aconteceu, na manhã desta terça-feira (3), a eleição da nova diretoria da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) para o biênio (2024-2026), quando a presidente Suzana Vellinho Englert foi reconduzida à presidência da entidade. Na ocasião, estavam presentes os membros que compõem a diretoria da próxima gestão.

A presidente reforçou os propósitos da entidade, enfatizou a importância do trabalho em grupo e de todos para o avanço institucional da entidade e para o desenvolvimento de Porto Alegre. “A nossa gestão será de muito diálogo com todos as partes que compõem o ecossistema de desenvolvimento”, afirmou Suzana, conforme post publicado no Instagram da ACPA.

LEIA TAMBÉM: Associação Comercial de Porto Alegre apresenta manifesto do empreendedor

Suzana é a primeira mulher na presidência da entidade em 166 anos. Bacharel em Relações Públicas e especialista em marketing pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e fez especialização nos Estados Unidos nas áreas de Marketing, Comunicação Integrada e Relações Públicas. Ao longo de sua carreira de consultora de comunicação, recebeu vários prêmios, como TOP de Marketing/ADVB e Opinião Pública/ CONFERP pelos projetos implantados nos seus clientes. Além disso, é autora do livro “Canela, a reconquista de um horizonte – memórias e estratégias do sucesso”. Atualmente, presta serviços de consultoria para instituições públicas e privadas.

A nova gestão