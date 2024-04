Prefeitura de Cidreira tem concurso com salários que chegam a R$ 20 mil

Com 153 vagas imediatas e cadastro de reserva, o concurso da prefeitura de Cidreira oferece oportunidades são para diversos cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários oferecidos variam de R$1.359,02 a R$20.842,12.

site da Fundatec As inscrições podem ser feitas até o dia 9 de abril de 2024, no. As taxas de inscrição variam de acordo com o cargo e escolaridade, e vai de R$ 48,23 a R$ 96,46.

Com previsão de serem realizadas no dia 5 de maio, as provas para os cargos de nível fundamental terão caráter eliminatório e classificatório, enquanto para os demais cargos, haverá prova escrita de caráter eliminatório e classificatório, e prova de títulos de caráter classificatório.