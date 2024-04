As oportunidades no mercado de esportes são tema de evento da ARP

Futebol é paixão nacional dentro e fora de campo. Na comunicação, não poderia ser diferente. Na próxima quarta-feira (3), às 19h30, a Associação Riograndense de Propaganda (ARP) recebe no auditório da entidade ((Rua Tobias da Silva, 120 – Moinhos de Vento) o executivo de marketing do Grêmio, Henrique Gutterres, e a ex-diretora executiva de marketing do Internacional, Liana Bazanela, para debater sobre as oportunidades no mercado de esportes e o futebol como plataforma de mídia, conteúdo e entretenimento. Entre os assuntos que serão abordados, estão as diferentes oportunidades de ativações das marcas usando a plataforma do futebol como estratégia. "Antigamente, os ativos do futebol eram restritos ao patrocínio da camisa. Hoje, são inúmeras as alternativas de conexão com a torcida, que podem ter a participação das marcas de forma autêntica", destaca a ex-diretora do Internacional. Outro ponto central do bate-papo é a forma com que as pessoas estão se relacionando com o esporte, visto a quantidade de novos influenciadores que surgem já com milhares de seguidores e conteúdos com potencial viral. "Queremos falar sobre as oportunidades que existem no futebol e que hoje não são tão aproveitadas, como a produção de conteúdo", adianta o executivo do Grêmio. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsARP (51) 99872-5567.