Leilão de área no Porto de Rio Grande prevê aporte de R$ 7,8 milhões

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) publicou nesta terça-feira (2), no Diário Oficial da União (DOU), o aviso de licitação do primeiro bloco de terminais portuários a serem arrendados em 2024. Entre os complexos que participarão do leilão marcado para 23 de maio, na sede da B3, em São Paulo, está uma área no Porto de Rio Grande, chamada de RIG10, que sendo arrematada terá como contrapartida a expectativa de investimentos na ordem de R$ 7,8 milhões.

O presidente da Portos RS (empresa pública responsável por administrar o sistema hidroportuário no Rio Grande do Sul), Cristiano Klinger, manifesta otimismo quanto ao desfecho do certame. “A nossa expectativa com o leilão é de sucesso”, reforça o dirigente. O RIG10 fica situado no cais público do porto gaúcho e é composto pelas estruturas dos armazéns A6, C1, C2, Central de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) e o anexo do Armazém B3, totalizando um espaço total de 8.610 metros quadrados. Uma área que serve para o armazenamento de carga geral.

Klinger recorda que é a primeira vez que haverá a tentativa de leiloar o RIG10. O arrendamento será feito dentro do chamado modelo simplificado, com prazo de utilização de no máximo dez anos e sem possibilidade de prorrogação. Além do empreendimento rio-grandino, estarão participando do certame quatro terminais localizados em Recife (PE) e um situado no Rio de Janeiro (RJ).

De acordo com os estudos divulgados pela Antaq, o valor total a ser investido nessas cinco áreas, mais o complexo em Rio Grande, chegará a R$ 89,7 milhões. O maior aporte previsto é no terminal pernambucano REC08, R$ 50,9 milhões. Essa estrutura é dedicada à movimentação de granéis sólidos vegetais.