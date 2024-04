Brasileira de 19 anos é bilionária mais jovem do mundo na lista da Forbes

A brasileira Lívia Voigt, 19 anos, é a bilionária mais jovem do mundo, com patrimônio estimado em US$ 1,1 bilhão, segundo o ranking de 2024 da revista Forbes, divulgado nesta terça-feira (2). Ela é neta de Werner Ricardo Voigt, um dos fundadores da fabricante de equipamentos elétricos Weg, falecido em 2016. A fortuna de Lívia vem de sua participação minoritária na companhia.



Lívia cursa faculdade de Psicologia e é apenas dois meses mais nova que o segundo colocado no ranking dos mais jovens, o italiano Clemente Del Vecchio, herdeiro da EssilorLuxottica, que detém marcas como a ray-ban. Ela e sua irmã mais velha, Dora Voigt de Assis, 26 anos, estão entre os novos integrantes da lista deste ano dos 25 bilionários mais jovens do mundo. Todos da lista de 2024 têm 33 anos ou menos e, juntos, possuem um patrimônio combinado de US$ 110 bilhões.

Na edição de 2024, o francês Bernard Arnault aparece como o mais rico do mundo pelo segundo ano consecutivo. O patrimônio de Arnault e sua família é estimado em US$ 233 bilhões. O empresário comanda o conglomerado de artigos de luxo LVMH, que reúne 75 marcas de moda e cosméticos, entre elas Louis Vuitton, Dior, Givenchy, Tiffany & Co. e Sephora.



Elon Musk, que cofundou seis empresas, incluindo a montadora de veículos elétricos Tesla e a fabricante de foguetes SpaceX, ficou em segundo lugar, com patrimônio estimado em US$ 195 bilhões.



Logo em seguida vem Jeff Bezos, fundador da gigante do e-commerce Amazon, com fortuna de US$ 194 bilhões.



Segundo a revista, há atualmente o número recorde de 2.781 bilionários no mundo todo, 141 a mais que em 2023.



Todos os bilionários do planeta juntos têm uma fortuna combinada recorde de US$ $14,2 trilhões, valor US$ 2 trilhões a mais que no ano passado.



Dois terços dos bilionários estão mais ricos na comparação anual, sendo que Mark Zuckerberg foi o que mais ganhou de um ano para o outro: seu patrimônio aumentou US$ 116,2 bilhões, graças à alta nas ações da Meta, que quase triplicaram, em meio a demissões e apostas em IA e no metaverso. Ele ficou em quarto lugar na lista da Forbes.



As 10 pessoas mais ricas do mundo segundo a lista de bilionários de 2024



1. Bernard Arnault e família

Patrimônio líquido: US$ 233 bilhões

Fonte de riqueza: LVMH

País: França

Idade: 75



2. Elon Musk

Patrimônio líquido: US$ 195 bilhões

Fonte de riqueza: Tesla, SpaceX

País: Estados Unidos

Idade: 52



3. Jeff Bezos

Patrimônio líquido: US$ 194 bilhões

Fonte de riqueza: Amazon

País: Estados Unidos

Idade: 60



4. Mark Zuckerberg

Patrimônio líquido: US$ 177 bilhões

Fonte de riqueza: Facebook

País: Estados Unidos

Idade: 39



5. Larry Ellison

Patrimônio líquido: US$ 141 bilhões

Fonte de riqueza: Oracle

País: Estados Unidos

Idade: 79



6. Warren Buffett

Patrimônio líquido: US$ 133 bilhões

Fonte de riqueza: Berkshire Hathaway

País: Estados Unidos

Idade: 93



7. Bill Gates

Patrimônio líquido: US$ 128 bilhões

Fonte de riqueza: Microsoft

País: Estados Unidos

Idade: 68



8. Steve Ballmer

Patrimônio líquido: US$ 121 bilhões

Fonte de riqueza: Microsoft

País: Estados Unidos

Idade: 68



9. Mukesh Ambani

Patrimônio líquido: US$ 116 bilhões

Fonte de riqueza: Diversificada

País: Índia

Idade: 66



10. Larry Page

Patrimônio líquido: US$ 114 bilhões

Fonte de riqueza: Google

País: Estados Unidos

Idade: 51