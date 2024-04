Interpump elevará em 40% a capacidade de produção

A Interpump Hydraulics Brasil aplicará R$ 5 milhões no aumento da capacidade de produção da planta localizada em Caxias do Sul. Os recursos serão destinados à compra de equipamentos, como centro de usinagem e torno CNC, e de matéria-prima para elevar o estoque de produtos, além de abrir novas vagas de trabalho ao quadro atual nacional de 200 funcionários.

O objetivo do aporte é garantir aumento de 40% na produção mensal de guinchos, passando das 150 unidades atuais para 200. Em andamento desde janeiro, a estratégia deve estar entregando aumento de 20% já na metade de maio. A unidade local é a única, dentre as mais de 100 que o grupo mantém em dezenas de países, a produzir guinchos destinados a guindastes e plataformas autossocorro.

De acordo com o novo CEO, Lorenzo Atzeni, no cargo desde o início de março, a empresa tem a expectativa de alcançar faturamento entre R$ 140 milhões e R$ 150 milhões neste ano, valor que representa entre 14% e 23% acima do consolidado no exercício passado, de R$ 122 milhões. "Inicialmente havíamos estimado R$ 135 milhões, mas em função da reação do mercado e de novas oportunidades de negócios, trabalhamos com cifra maior", destacou.

A divisão guinchos responde, atualmente, por aproximadamente 15% da receita do grupo no Brasil. Para 2024, a participação deve subir para 20%, considerando a expectativa de que as demais divisões também devem alcançar índices significativos de incremento nos negócios. "No médio prazo temos como estratégia dobrar ou, até mesmo, triplicar os valores da unidade brasileira, crescendo acima da média global do grupo, que consolidou, em 2023, faturamento de 2,2 bilhões de euros", projetou o executivo.

O incremento de receita também está associado com a busca de novos mercados no exterior. Atualmente, a operação brasileira tem algo como 5% da receita atrelados às exportações. Atzeni quer ampliar esta parcela com ações nos mercados da América do Sul, onde a empresa já tem operações no Chile e Peru. Como fabricante única de guinchos no grupo, também se abre a oportunidade de vender nos demais países.

Para fortalecer as estratégias comerciais, a empresa ainda reposicionou a marca. A Osta, especializada na linha de guinchos, adquirida em 2019, passa a ser chamada Takarada, referência do setor e que remete à história de sucesso da fabricante. "A partir da aquisição da Osta, em 2019, a operação de guinchos teve um crescimento exponencial na empresa, de praticamente quatro vezes, o que criou, em certos momentos, dificuldades de atendimento do mercado. Por isso, a decisão de ampliar a capacidade", assinala Atzeni. A empresa também lançou um novo produto no mercado, o guincho Samurai, que apresenta custo-benefício mais ajustado a um mercado que requer maior competitividade.

O diretor comercial Fabiano Daltoé assinala que o mercado de guinchos é promissor no Brasil e no exterior. A Interpump Brasil oferece produtos de içamento, com capacidades de carga, que variam de 1.050 quilos a 30 toneladas, dependendo do número de linhas; e de tração com capacidades de 3 mil a 19 mil quilos. Para suprir demandas de mercado, a empresa já trabalha no desenvolvimento de itens com maior capacidade em linha com o que vem acontecendo com os equipamentos, cada vez maiores.

Atzeni, que antes de assumir o posto de CEO, foi diretor financeiro da empresa no Brasil, na qual ingressou em 2015, ressalta que a companhia é líder na América Latina na produção de tomadas de força e detém entre 40% e 45% do mercado. O produto faz parte do kit, ainda formado por bomba e comando, para colocar o sistema hidráulico do guindaste em operação.

A operação brasileira é formada por cinco divisões e sete marcas: Força, com Takarada e Osper; Controle, com a walvoil; Guinchos, com Takarada; Água, com a Hammelmann e Pratissoli; e Redutores, com Reggiana e Transtecno. As demais unidades estão localizadas em Indaiatuba (SP), Goiânia (GO), Contagem (MG) e Recife (PE).

De acordo com o CEO, a unidade brasileira recebeu o desafio da matriz de criar um sistema de gestão diferente da prática dos demais países, em que as marcas atuam individualmente. No Brasil, a administração é conjunta, mas com os times comerciais atuando separadamente por segmento.



Interpump Brasil teve origem em 2012



A Interpump Brasil teve origem a partir da compra, em 2012, da marca Takarada, que iniciou atividades em 1986, em Caxias do Sul. Em 2015, adquiriu a Osper, especializada em equipamentos hidráulicos para implementos agrícolas e rodoviários. Na sequência foram agregadas as operações existentes no Brasil de marcas que o grupo assumiu globalmente, como walvoil, produtora de válvula e comandos hidráulicos; Hammelmann, especializada em bombas de água de alta e ultra alta pressão, juntamente com a Pratissoli, do mesmo segmento; Reggiana Redutores, que já fazia parte do grupo internacional, passou a compor os negócios da empresa; e a Transtecno, acrescentando a linha de motorredutores.

O Grupo Interpump nasceu na Itália, em 1977, a partir de uma empresa especializada na produção de bombas de pistão de alta pressão. A matriz está localizada em Reggio Emilia, região considerada o coração da indústria metalmecânica da Itália. No mundo, são cerca de 11 mil colaboradores em 40 países. A maior parte dos negócios está na Europa, Estados Unidos, China e Índia.