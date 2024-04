CMPC anuncia núcleo de inovação no Tecnopuc

Recentemente, a CMPC foi eleita líder do ranking de Sustentabilidade Corporativa da S&P Global. No ano passado, a CMPC já havia sido eleita a empresa mais sustentável do mundo na categoria Celulose e Papel pelo Índice Dow Jones de Sustentabilidade 2023, que é um dos indicadores mais respeitados nesta área.

A iniciativa é realizada em colaboração com o IPR-Pucrs (Instituto do Petróleo e Recursos Naturais da Pucrs), instituto de pesquisas de referência global nesses temas.

"Essa parceria representa um novo patamar de inserção do hub no desenvolvimento de projetos e novos negócios para o agro brasileiro, com ênfase em sustentabilidade ambiental e promoção de pesquisas técnico-científicas em áreas portadoras de futuro, como mitigação de gases de efeito estufa, descarbonização, hidrogênio verde, entre outros", destaca.

O coordenador do Celeiro AgFood Hub e professor da Escola de Negócios da Pucrs, Luís Humberto Villwock, destacou a presença do núcleo de inovação da CMPC no Celeiro.

A iniciativa faz parte de investimentos da companhia em pesquisa, inovação e bioeconomia, cujo objetivo é ajudar a moldar um mundo mais sustentável. Em 2023, a CMPC lançou um fundo global de US$ 100 milhões para investir em startups, parcerias com outras empresas e universidades. O objetivo é apoiar projetos de desenvolvimento de soluções a partir da fibra natural em matéria de digitalização, circularidade, fibras têxteis, embalagens sustentáveis, madeira, biomateriais e energia verde.

A CMPC, com sede no Chile, 24 mil colaboradores e presença em 12 países, irá instalar um núcleo de inovação no Parque Científico e Tecnológico da Pucrs (Tecnopuc). A companhia já está adaptando o espaço físico onde a equipe de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) manterá um escritório de trabalho, que integrará o Celeiro AgFood Hub do Tecnopuc, em Porto Alegre.

Mercado Livre anuncia mais de R$ 23 bilhões de aportes no Brasil

O Mercado Livre, player de tecnologia para o e-commerce e serviços financeiros com atuação na América Latina, anunciou o aporte de mais de R$ 23 bilhões no Brasil em 2024, maior valor já alocado pela companhia em seus 25 anos de história.

Depois de mais um ano de resultados financeiros recordes, com a operação brasileira avançando 35% em receita líquida, a empresa vai seguir ampliando a alocação de recursos em seu ecossistema para sustentar crescimento com rentabilidade.

"Há 7 anos, temos feito o movimento de compartilhar com o mercado o tamanho do nosso apetite de crescimento no Brasil. O avanço histórico dos aportes do Mercado Livre no País, que rompeu a barreira do R$ 1 bilhão em 2018 e chega hoje a R$ 23 bilhões, indica o tamanho da nossa confiança no potencial de desenvolvimento do país, dos nossos colaboradores, da comunidade empreendedora e dos nossos parceiros", celebra Fernando Yunes, vice-presidente sênior de Commerce e líder do Mercado Livre no Brasil.

O Brasil representa cerca de 52% da receita líquida total do negócio na América Latina. "Apesar do cenário desafiador e competitivo, seguimos confiantes em sustentar nosso protagonismo na América Latina como um dos principais players de tecnologia do mundo", reforça o executivo.

Entre as principais áreas impulsionadas estão as de tecnologia, logística, e-commerce e de banco digital, além das frentes de marketing e retail media. O montante previsto inclui alocação em bens de capital e uma parcela de suas despesas operacionais estratégicas associadas ao desenvolvimento das prioridades de negócios da companhia para os próximos anos.

O foco é aprimorar a infraestrutura, equipe e base operacional da logística no Brasil. Com isso, o número de cidades com entregas rápidas, no mesmo dia e no dia seguinte, deve crescer. Os recursos também vão amplificar a presença do Mercado Pago, principalmente em relação aos usuários pessoa física.

Uma das prioridades do aporte anual é o negócio de publicidade digital do Mercado Livre, que melhora a performance dos anúncios no ecossistema. O número total de anunciantes via Mercado Ads chegou a quase 170 mil em 2023, após aumentar por sete trimestres consecutivos, o que ajudou a receita do negócio de publicidade digital a atingir 1,6% do volume total de vendas na América Latina.

Ao mesmo tempo em que cresce o volume aportado no país, ano após ano, acompanham esse movimento o aumento do quadro de colaboradores e a geração de impostos arrecadados diretamente pela companhia, tendo superado a marca de R$ 4,6 bilhões pagos em impostos federais, estaduais e municipais em 2023. Este número é 31% superior ao volume pago em 2022.