Inclusão de mulheres na tecnologia avança no Brasil e no mundo

O dia que abriu o South Summit contou com a palestra da norte-americana Nancy Wang, fundadora e CEO da Advancing Women in Tech. Antes de seguir para o Cais Mauá, onde ocorreu o evento, em Porto Alegre, ela participou do

podcast Sounds of South Summit Brazil, no Instituto Caldeira, conduzido pelo editor-executivo do Jornal do Comércio, Mauro Belo Schneider.

Nancy defende a inclusão e a diversidade como ingredientes essenciais para gerar inovação. Ela também destaca que seu pai sempre a incentivou a fazer tudo e entender como as coisas funcionam. Nas férias de verão, ela lembra que desmontava bicicletas e outros equipamentos em casa.

A vinda de Nancy se deu por meio do Consulado dos Estados Unidos, e sua agenda incluiu o Meetup para Mulheres em

Tecnologia, com as secretárias Lisiane Lemos, da Secretaria Extraordinária de Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade do RS, e Simone Stülp, da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS.

A presença de Nancy deu início, ainda, a uma semana de eventos, palestras e atividades que marcaram o início das comemorações, no Rio Grande do Sul, dos 200 anos das relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos.