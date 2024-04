Como ser uma startup vencedora de competições

Vencedor da primeira edição do Startup Competition, no South Summit Brazil, o CFO da Yours Bank, Willian dos Santos, conversou com o Jornal do Comércio sobre o desenvolvimento da plataforma e os impactos dessa conquista para o negócio.

O empresário explicou que o seu projeto é um banco digital voltado para famílias, com objetivo de ensinar educação financeira a jovens menores de 18 anos por meio de uma ferramenta na qual os pais possam acompanhar as transações financeiras de filhos ou dependentes.

"Da mesma forma, os jovens têm um aplicativo completo, com Pix, com cartão pré-pago Visa e educação financeira. Os jovens, assim, podem comprar no colégio, online, e os pais podem ter um acompanhamento de como está sendo gasto esse dinheiro e como os filhos estão aprendendo ao longo da jornada", resumiu Santos em entrevista ao editor-executivo do JC, Mauro Belo Schneider, para série de podcasts realizada durante o evento.

Logo depois de vencer a competição, a empresa assinou um contrato de investimento com o Banco do Brasil. "Além disso, conseguimos uma maior divulgação e a possibilidade de atingir ainda mais pessoas", destacou.

Ao final do programa, ele deu uma dica para quem está iniciando no universo das startups. "Não tenha medo de se inscrever em competições. Só o fato de se candidatar já é um aprendizado, o próprio formulário de inscrição já tem algumas questões que fazem você refletir se está no caminho certo, se falta alguma coisa. Bote a cara para conhecer gente. A partir desse approach, você terá alguns insights", sugere.