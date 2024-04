Cocriação de produtos engaja consumidor

Em sua participação na série de podcasts Sounds of South Summit Brazil, realizada pelo Jornal do Comércio, em parceria com o Instituto Caldeira e a Radioativa durante o South Summit Brazil, o CMO da Vulcabras, Márcio Callage, falou sobre a sinergia entre o marketing e as redes sociais.

"Com a Olympikus, por exemplo, nós conseguimos transformar um tênis de corrida em um ícone desejado no Brasil inteiro, competindo com as principais marcas do mundo. Isso aconteceu pela nossa aproximação com a comunidade corredora, englobando produtores de conteúdo, influenciadores e pequenos influenciadores que fazem parte de grupos de corrida e influenciam outros membros daquele segmento", explica o executivo.

Segundo ele, esse desenho de um ecossistema de corrida trouxe consistência ao trabalho na medida em que essas pessoas foram convidadas a cocriarem o produto. "A gente nasce da ideia de que nós precisamos ser a marca mais próxima do corredor, por sermos uma marca brasileira."

Na sua avaliação, se as empresas não tiverem uma escuta atenta não desenvolverão os melhores produtos. "Assim podemos descobrir quem é capaz de gerar evidência, ou seja, capaz de tornar algo conhecido de forma muito rápida por uma base de audiência e por quem costuma correr e adora falar do produto", explica Callage.

O profissional ressalta, ainda que a Vulcabras vive "um momento muito especial, com 14 trimestres de crescimento". Segundo ele, isso é "um feito histórico, quando se compara com outras empresas do mesmo segmento". "É um trabalho integrado que nasce da certeza do que é a vocação da empresa, que é o esporte", afirma.

Esse resultado passa por anos de desenho estratégico, "em que a empresa licenciou a marca Azaleia, trouxe a Under Armour, trouxe a Mizuno e investiu muito na Olympikus". O CMO salienta: "A Olympikus democratiza o acesso à alta performance e está vivendo um momento muito especial com o lançamento da linha Corre, já a Mizuno se consolida como marca internacional, com produtos de altíssima tecnologia, e a Under Armour firma seu olhar para o guarda-roupa do atleta".

São lições que ajudam a definir estratégias de marcas que querem estar na lembrança e na preferência dos consumidores.