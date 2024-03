Rio Grande do Sul cria mais de 25,5 mil vagas formais em fevereiro

Mais de 25,5 mil vagas de trabalho com carteira assinada foram criadas em fevereiro de 2024 no Rio Grande do Sul. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), na quarta-feira (27).

Foram 155.306 admissões e 129.854 demissões no mês. O número indica um crescimento em relação ao mesmo período do ano anterior, quando o Estado registrou um saldo de 20.351 postos de trabalho



O setor da indústria liderou as contratações, com o saldo de 13.031 postos de trabalho formais, resultado de 43.131 contratações e 30.100 desligamentos. O destaque foi para as atividades de indústria de transformação, que integram vestuário, acessórios, máquinas, equipamentos, produtos eletrônicos e móveis. Os serviços ficaram em segundo lugar, com 7.671 vagas formais em fevereiro, seguido da agropecuária, com saldo positivo de 4.653 postos. Apenas o comércio teve desempenho negativo no período com - 774 postos.



Municípios



Os maiores saldos em fevereiro no RS foram registrados nos municípios de Santa Cruz do Sul (4.265), Vacaria (4.168), Caxias do Sul (2.847), Porto Alegre (2.148) e Venâncio Aires (1.595).



Os homens preencheram a maior parte das vagas. Foram 13.906 postos ocupados pelo sexo masculino e 11.545 pelo feminino. Em relação à faixa etária, o saldo foi maior entre os jovens de 18 a 24 anos, com a criação de 7.762 postos formais.



Acumulado do ano



No acumulado de janeiro e fevereiro de 2024, o saldo de empregos formais foi de 45.740. Foram 290.740 admissões e 245 mil demissões.