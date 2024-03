RS registra saldo positivo de 25,4 mil vagas formais em setembro

Em fevereiro deste ano, o Rio Grande do Sul registrou um saldo positivo de 25.452 empregos com carteira assinada, resultado de 155.306 admissões e 129.854 desligamentos. O balanço é do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) divulgado nesta quarta-feira (27) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.Em janeiro, o balanço do Estado já havia sido positivo, com 20.810 postos. Com isso, no acumulado do ano, o saldo está no azul, com 46.262 empregos. No mês passado, o Estado apresentou desempenho positivo em quatro dos cinco grandes grupos econômicos analisados. O principal destaque foi o setor da indústria, registrando saldo de 13.031 vagas. Na sequência, aparecem o de serviços (+ 7.671), agricultura (+4.653) e construção (+871). A queda apareceu somente no segmento de comércio, com saldo negativo de -774. No País, 24 unidades da Federação registraram saldos positivos de postos de trabalho. Os estados com maior saldo foram São Paulo (101.163 postos), Minas Gerais (35.980 postos) e Paraná (33.043 postos). Os estados com saldo negativo foram Alagoas (-2.886); Maranhão (-1.220) e Paraíba (-9 postos).