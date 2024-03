Acordo internacional busca a descarbonização do Polo Petroquímico de Triunfo

A empresa petroquímica Braskem e a francesa Veolia – que atua com soluções ambientais para cidades e indústrias - anunciaram um acordo para trabalharem juntas na pesquisa e na implementação de soluções de alto impacto para a descarbonização no Polo Petroquímico de Triunfo. Conforme nota da companhia brasileira, a iniciativa pretende viabilizar a substituição de combustíveis fósseis, atualmente utilizados na produção de vapor, por soluções energéticas renováveis, com potencial de redução de 500 mil toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e) por ano.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (27) em agenda fechada do Fórum Econômico: Parcerias franco-brasileiras para uma economia verde e sustentável, em São Paulo, durante a passagem do presidente francês Emmanuel Macron ao Brasil. O novo acordo reforça a meta comum entre as companhias de combater as mudanças climáticas ao atingir os objetivos de redução de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) na produção industrial, e em alinhamento com o Acordo de Paris. Desde 2021, as iniciativas conjuntas entre Braskem e Veolia já alcançaram a potencial redução de 150 mil toneladas de GEE anuais.

Os projetos a serem implementados devem envolver soluções confiáveis, competitivas e renováveis na matriz energética industrial das operações da Braskem, promovendo a sustentabilidade na operação, sob o conceito de ecoeficiência. “Iremos buscar o avanço na transição energética por meio da produção de vapor industrial a partir de combustíveis renováveis”, afirma o diretor de energia e descarbonização industrial da Braskem, Gustavo Souza Checcucci. Já para o CEO da Veolia Brasil, Pedro Prádanos, a iniciativa contribui “com soluções tangíveis e operacionalmente viáveis com os objetivos de descarbonização”.