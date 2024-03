Stihl tem orçado R$ 88 milhões em investimento em São Leopoldo em 2024

Dando continuidade aos investimentos que tem feito nos últimos anos em sua fábrica em São Leopoldo, a Stihl tem previsto em seu orçamento de 2024 o desembolso de R$ 88 milhões. De acordo com o presidente da Stihl Brasil, Cláudio Guenther, boa parte dos aportes será focada em inovações e atualizações tecnológicas.

Nesta terça-feira (26), o executivo participou da inauguração da estação de produção de água de reúso da planta gaúcha. Guenther frisa que, assim como com a questão ambiental, a iniciativa contribui para reduzir os custos de operação da planta fabril. "E isso aumenta a competitividade dos nossos produtos", ressalta o executivo.

O investimento na iniciativa foi de cerca de R$ 4 milhões e a estimativa da companhia é diminuir em R$ 1,1 milhão o gasto com água, anualmente. Ou seja, em menos de quatro anos a empresa espera contar com o retorno dos recursos empregados no empreendimento. Do consumo de cerca de 10 mil metros cúbicos de água ao mês da planta leopoldense, aproximadamente 50% será atendido através do reúso. Guenther acrescenta que a capacidade da unidade pode ser ampliada conforme, futuramente, for se identificando a necessidade dessa medida.

O secretário municipal do Desenvolvimento, Econômico, Turístico e Tecnológico, Juliano Maciel, também presente ao evento desta terça-feira, complementa que a reutilização da água na unidade da Stihl implica mais oferta do insumo na cidade para atender a outras demandas. O dirigente informa que o volume de água que será substituído por líquido de reúso seria suficiente para atender ao consumo de aproximadamente 350 residências.



“A ação está alinhada com as atuais práticas de sustentabilidade”, comenta o secretário. Ele salienta ainda que a medida contribuirá para uma maior segurança quanto ao abastecimento de água na região, em tempos de estiagem. Em 2023, a Stihl comemorou meio século de atividades em São Leopoldo. No complexo da Região Metropolitana, a empresa, que tem origem na Alemanha, produz máquinas com motores a combustão como motosserras, roçadeiras, pulverizadores, sopradores, entre outras.