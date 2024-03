Futuro das relações econômicas entre Brasil e Alemanha será discutido em setembro

Reeleito, por unanimidade, para um segundo mandato no biênio 2024/2026, o presidente da Câmara Brasil Alemanha no Rio Grande do Sul, Cleomar Prunzel destaca que entre as prioridades da sua gestão está as comemorações do bicentenário da imigração alemã e a participação da entidade no encontro econômico que será realizado entre o Brasil e a Alemanha, na cidade de Volksburg, na Alemanha. "É um encontro que vai discutir o futuro das relações bilaterais entre os dois países", comenta. Prunzel destaca que as reuniões discutirão também os aspectos voltados ao acordo econômico entre o Mercado Comum do Sul (Mercosul) e a União Europeia. Para 2025, a entidade prepara um grande evento para comemorar os 70 da Câmara Brasil Alemanha no Rio Grande do Sul. Prunzel tomou posse nesta terça-feira (26) durante assembleia geral da entidade realizada no Hilton Hotel.

Jornal do Comércio - Quais os projetos que serão implementados no seu segundo na Câmara Brasil Alemanha no Rio Grande do Sul?

Cleomar Prunzel - No segundo mandato, temos diversos projetos para serem executados, como é o caso da comemoração dos 200 anos da imigração alemã em que estaremos envolvidos com várias atividades entre os meses de julho e agosto. Essa é a prioridade. Em setembro, teremos conferências globais na Alemanha. Vamos particpar de um encontro econômico entre o Brasil e a Alemanha na cidade de Volksburg. Será um encontro que terá a nossa presença, de representantes do governo brasileiro e das as federações de indústria do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná e de São Paulo. É um encontro que vai discutir o futuro das relações bilaterais entre Brasil e Alemanha. Vamos discutir aspectos voltados ao acordo eocnômico Mercosul e União Europeia que vem sendo discutido há muito ambos. Em 2025, queremos celebrar de forma muito significativa os 70 anos da Câmara Brasil Alemanha do Rio Grande do Sul.

JC - Como o senhor avalia a relação comercial entre a Alemanha e o Rio Grande do Sul?

Prunzel - O Rio Grande do Sul tem um papel importante na balança comercial entre os dois países - já foi melhor. O nosso país exporta muito produtos primários e alguns manufaturados. No entanto, a gente importa muita tecnologia da Alemanha. O Brasil carece de máquinas modernas e isso faz com que a balança comercial seja negativa para o Rio Grande do Sul. A Alemanha é o quarto parceiro comercial do nosso estado, mas a gente importa muito mais do que exporta. Isso pode ser melhorado e temos que buscar um desenvolvimento maior das exportações de produtos manufaturados e não somente de produto primários (agrícolas).

JC - Qual a importância da imigração alemã para o Rio Grande do Sul?

Prunzel - A imigração alemã no Rio Grande do Sul foi de vital importância para o crescimento e o desenvolvimento econômico do Estado. Temos várias diversas empresas alemãs como é o caso da Gedore e da Stihl. São empresas de renome e de grande importância para o desenvolvimento econômico do Estado. A imigração alemã trouxe um diferencial: muito dos imigrantes que vieram para o Rio Grande do Sul tinham formações profissionais - padeiro, sapateiro, moleiro e ferreiro. Tudo isso foi de vital importância porque essas pessoas começaram a desbravar o interior do Estado e depois foram criando escala e o superávit dessa prddução foi vendido. A cultura alemã tem sua influência através da música folclórica e da gastronomia.

JC - Com relação ao bicentenário da imigração alemã no Rio Grande do Sul, a Câmara realizará quais atividades?

Prunzel - Estamos participando de diversos comitês em Porto Alegre, em São Leopoldo e em outras cidades do Brasil onde serão comemorados os 200 anos da imigração no mês de julho deste ano. A Unisinos está organizando um evento ao longo deste ano para marcar o bicentenário, assim como a Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro e a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) farão espetáculos para celebrar a data. A Câmara Brasil Alemanha no Rio Grande do Sul participa ativamente e lidera muitas dessas atividades para comemorar os 200 anos da imigração alemã.