Haddad diz que pretende concluir negociações sobre indexador da dívida de Estados em 60 dias

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira (26), no início da reunião com os governadores do Sul e Sudeste para apresentar a proposta do programa Juros por Educação, que pretende concluir as negociações para a revisão do indexador da dívida dos Estados em até 60 dias. "Pretendemos em 60 dias no máximo concluir os entendimentos a partir de determinadas premissas, que é o que nós vamos apresentar aqui", afirmou.