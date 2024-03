Motoristas de aplicativo fazem protesto contra projeto de regulamentação

Nesta terça-feira (26), motoristas de aplicativo contrários ao projeto de lei proposto pelo governo federal para regulamentar a atividade nesta modalidade estão reunidos em um grande protesto nacional. Organizada pela Fembrapp (Federação dos Motoristas por Aplicativos do Brasil), a paralisação busca chamar atenção para as preocupações dos motoristas de aplicativos em relação à regulamentação proposta.

O PLP 12/2024 não prevê vínculo empregatício entre motorista e empresas, estipula um valor mínimo para remuneração por hora de corrida, inclui os motoristas obrigatoriamente de contribuição para a Previdência Social e determina a negociação via acordos coletivos - sindicatos.

Para o motorista de aplicativo Marcelo Ribeiro, a grande insatisfação começa pela alegação de que não houve uma consulta geral sobre o tema. "O pessoal do sindicato fala que houve consulta popular, mas esta foi feita com aqueles que eram mais próximos da associação. Os sindicatos hoje, no Brasil tem um alcance muito pequeno", alega.

Marcelo possui um canal no Youtube com 125 mil inscritos no qual aborda esse tema com frequência. "Mais da metade dos motoristas brasileiros hoje buscam se informar pela internet, através das redes sociais", afirma Ribeiro.

Em Porto Alegre, como forma de protesto, foram ouvidos diversos buzinaços espalhados pelas ruas. Apesar disso, até o fechamento desta matéria o aplicativo funcionava normalmente, com um bom contingente de veículos disponíveis.