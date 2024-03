Melnick Day comercializa mais de R$ 300 milhões

Pelo segundo ano consecutivo, a incorporadora Melnick superou os R$ 300 milhões em negócios gerados, com mais de 400 clientes atendidos no 13º Melnick Day, evento do mercado imobiliário realizado no último sábado (23) que ofertou diversas unidades de imóveis entre apartamentos, estúdios, casas, salas, lojas e hotel em diversos bairros de Porto Alegre e Canoas.Foram muitas famílias atendidas, que conquistaram seu primeiro imóvel próprio ou fizeram um upgrade para um apartamento ou sala comercial dos seus sonhos. “A felicidade dos nossos clientes é o que torna o Meday tão especial. O sorriso e a satisfação de quem alcançou seus objetivos e acaba de adquirir o imóvel que tanto sonhava realmente não tem preço”, comenta Marcelo Guedes, Vice-Presidente de Operações da Melnick.