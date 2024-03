Melnick realiza dia de promoções e atrai grande público

Ocorreu no sábado, 23 de março, a 13ª edição do Melnick Day, tradicional promoção da incorporadora gaúcha Melnick, que vende imóveis prontos e na planta com descontos nesta data. A iniciativa atraiu grande público à sede da incorporadora no bairro Auxiliadora em Porto Alegre. Os clientes fizeram fila para comprar um imóvel com preços promocionais.

Segundo informações divulgadas pela assessoria de imprensa da Melnick, a promoção pode ser considerada o maior evento do mercado imobiliário brasileiro em Volume Geral de Vendas (VGV) realizadas em apenas um dia. De acordo com o vice-presidente de Operações da Melnick, Marcelo Guedes, é um momento oportuno para concuir a negociação de um imóvel, já que, segundo o executivo, o mercado de Porto Alegre e região deve passar em breve por uma correção e elevação dos preços dos imóveis, acompanhando outros grandes centros do Brasil.

Foram vendidos apartamentos, estúdios, casas, salas, lojas e hotel em diversos bairros de Porto Alegre e Canoas durante o Melnick Day. Os números finais comercializados na promoção deste ano ainda não foram divulgados.