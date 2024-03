Honda atinge marca de 1 milhão de carros produzidos com energia de parque eólico gaúcho

A fabricante de veículos Honda está comemorando dois momentos importantes do seu parque eólico instalado no município de Xangri-Lá. Em março, a companhia totalizou 1 milhão de automóveis produzidos através da energia renovável do complexo gaúcho e também em 2024, mais precisamente em novembro, a usina completará dez anos de operação.

A energia gerada no Rio Grande do Sul pela empresa é suficiente para atender ao consumo das unidades da Honda em Sumaré (motores) e em Itirapina (carros), assim como seus escritórios na capital paulista. O presidente da Honda Energy, Otavio Mizikami, lembra que a ideia da construção da usina foi decorrente da meta global estabelecida pelo grupo para reduzir suas emissões de CO2. "Desde o início da operação (do parque) já foram investidos cerca de R$ 130 milhões, gerados mais de 720 mil MWh e deixamos de emitir 47 mil toneladas de CO2", revela o executivo. A energia produzida pelo complexo poderia abastecer cerca de 35 mil residências por dez anos.

O parque tem uma potência instalada total de 31,7 MW e é constituído por dez aerogeradores. A energia gerada em Xangri-Lá não vai diretamente para as unidades em São Paulo, mas é disponibilizada no sistema elétrico interligado nacional. Trata-se de uma espécie de compensação da energia usada pelas plantas da Honda. A título de comparação, é como se alguém depositasse uma nota de R$ 100,00 em um banco do Rio Grande do Sul e depois retirasse essa quantia em outro local. A nota não seria a mesma, entretanto o valor sim.

Além de atender à demanda das unidades da Honda, a usina no Litoral Norte apresenta uma sobra média de 20% da produção de energia que é comercializada no mercado livre (ambiente formado por grandes consumidores que podem escolher de quem vão adquirir a eletricidade). Mizikami afirma que, por enquanto, não há planos de expansão do parque de Xangri-Lá. Ele explica que a usina foi dimensionada com o foco de suprir a produção de veículos da empresa no Brasil e, com a pandemia de coronavírus, o mercado nacional refreou.

O executivo detalha que a capacidade de produção da Honda no País é atualmente de 120 mil carros por ano. "Contudo, estamos trabalhando, há muito tempo, com somente 50% da capacidade", comenta. Mizikami salienta que está havendo uma recuperação gradual dos volumes trabalhados.

De acordo com o presidente da Honda Energy, entre os fatores que fizeram o grupo escolher o Rio Grande do Sul para receber o parque eólico estão a ampla visibilidade do empreendimento situado ao lado da rodovia RS-407 e a disponibilidade de infraestrutura de transmissão para escoar a energia.

Mizikami participou nesta quinta-feira (21), em Xangri-Lá, de solenidade de descerramento de placa comemorativa à produção de 1 milhão de veículos a partir da energia da usina gaúcha. Também presente no evento, o assessor de energia da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, Eberson Silveira, informa que o Rio Grande do Sul conta hoje com 1,8 mil MW eólicos em operação e projetos tramitando que somam mais cerca de 15 mil MW (sem levar em conta os empreendimentos offshore - a serem instalados no mar).