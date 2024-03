IA é tema de palestra de diretora do Banrisul no South Summit Brazil

O uso da Inteligência Artificial (IA) já é uma realidade em diversos setores da economia. No entanto, suas implicações em outras esferas como o futuro do trabalho geram questionamentos constantes. Essa e outras complexidades da IA foram pauta da palestra da diretora administrativa do Banrisul, Elizabete Tavares, no South Summit Brazil. A apresentação da executiva aconteceu nesta quarta-feira (20), no espaço Arena Stage.

• LEIA TAMBÉM: Primeira graduação focada na criação de startups é lançada no South Summit



Para Elizabete, as empresas e trabalhadores encontram-se em um momento de profunda transformação, com incertezas e aprendizados, especialmente diante dos avanços da Inteligência Artificial nos últimos anos. “Quando olhamos para o Banrisul, um banco quase centenário, pensamos: qual o relacionamento que vamos ter com o nosso cliente? Temos que continuar prestando serviços de qualidade, de forma cada vez mais inovadora, mas sempre com foco na nossa essência, na segurança, nos resultados e nas pessoas”, ponderou.



A executiva disse que o banco, que possui 9 mil funcionários e mais de 4 milhões de clientes, passa por essa discussão no dia a dia. “Não temos resposta para tudo, mas sabemos que precisamos experimentar e tentar. O que trazemos aqui é um novo olhar sobre como usar a inteligência artificial para agregar valor aos nossos produtos e serviços”, explicou.



Conforme Elizabete, o Banrisul tem buscado novos caminhos para operar com Inteligência Artificial e encontrar a melhor trilha a ser seguida. A executiva contou que esse processo envolve multidisciplinaridade e colaboração. “Além de trabalhar internamente, identificamos que poderíamos sair das nossas paredes e irmos a campo, aprender e compartilhar. A colaboração passou a ser um tema chave para o sucesso dessa operação e é isso que trabalhamos hoje”, contou.



Apoiador do evento pelo terceiro ano consecutivo, o Banrisul está presente no evento com dois espaços exclusivos para receber os visitantes. No estande localizado no Marketplace, o time do Banritech – Programa de Inovação Aberta do Banrisul – está à disposição para conversar com interessados em conhecer as oportunidades de aceleração de startups que o Banco oferece. No local, ainda, um fotógrafo irá captar imagens dos participantes, que poderão levar para casa a foto impressa como recordação do evento. Já na Sunset Street, o Banco irá dispor de um ambiente reservado para reuniões de negócios, eventos e demonstração de soluções oferecidas pela Vero.