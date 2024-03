Práticas de ESG no setor elétrico serão debatidas no South Summit

Além da possibilidade da redução da conta de luz, a maior abertura do mercado livre de energia (formado por consumidores que podem escolher de quem comprar e qual fonte geradora utilizarão) permite a ampliação de ações ligadas ao conceito de ESG (do inglês Environmental, Social and Corporate Governance) e a consequente melhoria de medidas corretas nas áreas ambientais, sociais e de governança. Esse será um dos tópicos abordados no painel promovido pelo Lide RS sobre “Inovação Aberta e ESG para Crescimento das Empresas”, no South Summit Brazil, em Porto Alegre, nesta quinta-feira (21), a partir das 14h30min.

O CEO da 2W Ecobank, Claudio Ribeiro, que participará do evento, ressalta que o tema ESG ganha bastante relevância por ser um motor de desenvolvimento econômico para o Brasil, dentro dos conceitos de transição energética. “É o assunto da vez”, enfatiza o executivo.

maior abertura do mercado livre de energia Ribeiro recorda que no setor elétrico brasileiro um dos fatores que contribuirá para que a pauta de ESG se propague cada vez mais é a, ocorrida no início deste ano. Na ocasião, entraram em vigor alterações nas regras do segmento que permitiram que todos os clientes da alta tensão (Grupo A) pudessem deixar o sistema cativo (atendido pelas concessionárias). Assim, consumidores de menor porte, com conta acima de R$ 10 mil, também podem participar desse ambiente que anteriormente era restrito a grandes companhias.

Para o CEO da 2W Ecobank, a adoção de práticas de ESG será cada vez mais essencial para as empresas obterem crédito e conquistarem consumidores mais conscientes. Ele frisa que, além da questão de ter um processo mais competitivo em relação a custos, o mercado livre possibilita que os consumidores de energia adotem o uso de fontes de energia renováveis, como a solar e a eólica, que apresentam um reflexo ambiental mais brando do que, por exemplo, as gerações fósseis.

No Rio Grande do Sul, a 2W Ecobank já auxiliou clientes como o Banrisul a migrarem para o mercado livre (no caso do banco gaúcho foram 100 agências que ingressaram nesse ambiente de contratação de energia). A Banca do Holandês, do Mercado Público de Porto Alegre, foi outra que aderiu à solução e projeta economizar R$ 267 mil com energia limpa e com isso evitar a emissão de 100 toneladas de CO2 na natureza durante os dez anos de contrato. Outras empresas que fizeram a migração foram a Água Mineral Versant, localizada no bairro Belém Velho, em Porto Alegre, a Unimed Erechim, a Águia Inox, de Garibaldi, entre outras.