Fórum da Liberdade debaterá papel dos Três Poderes no País

Entender o papel do Estado e de suas instituições no Brasil será um dos principais temas debatidos no Fórum da Liberdade deste ano. Para isso, serão reunidos em um painel três nomes de peso relacionados aos Três Poderes, sendo dois deles já divulgados pela organização do evento, que acontece nos dias 4 e 5 de abril na Pucrs, em Porto Alegre.



Representando o Judiciário, o convidado será o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio Mello. Pelo legislativo, palestrará o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN). O representante do Executivo deverá ser anunciado em breve.



“Hoje, no Brasil, estamos em uma situação delicada para entender o que é, de fato, o papel do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. A própria população acaba, muitas vezes, não compreendendo. Por isso, a importância desse debate”, afirmou a presidente do Instituto de Estudos Empresariais (IEE), Fernanda Estivallet Ritter, durante visita ao JC nesta quarta-feira (13), quando foi recebida pelo diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero.



O IEE, cujo objetivo é incentivar e preparar novas lideranças, com base nos conceitos de economia de mercado e livre iniciativa, organiza o Fórum da Liberdade anualmente desde 1988 na Capital. Neste ano, a expectativa é atrair 5 mil pessoas durante os dois de programação. “A proporção que o Fórum tomou nessas mais de três décadas é enorme. Saímos de um evento de cerca de 300 pessoas, com uma pauta política econômica, para nos transformarmos em um encontro de debates de ideias, com grande público e importantes pensadores, sejam eles alinhados ao pensamento liberal ou vozes dissonantes”, contextualiza Ritter.



A pauta ESG é outro assunto vigente que ganhará espaço neste ano, conforme destaca a vice-presidente do IEE, Paola Coser Magnani. Denominado "Semeando o futuro", o painel contará com nomes como Michael Shellenberger, intelectual conhecido da América do Norte no tema energia limpa e autor do livro "Apocalypse Never: Why Environmental Alarmism Hurts Us All" (2020); Estevan Sartoreli, cofundador e co-CEO da Dengo Chocolates, empresa da Bahia que tem grande renome pela sustentabilidade e Daniel Randon, presidente da Randon S.A.

