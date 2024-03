CEEE Equatorial inaugura subestação Salso

A CEEE Equatorial entregou nesta terça-feira (12) sua mais nova subestação, a Salso, localizada entre os municípios de Santa Vitória do Palmar e Chuí, no extremo sul do Estado. A obra contou com investimento de R$ 16 milhões que, aliado aos demais já realizados pela concessionária, segundo nota da distribuidora, somam R$ 28 milhões e garantem mais confiabilidade e segurança para o fornecimento de energia e o desenvolvimento desta região importante para a economia gaúcha, sobretudo pela produção arrozeira.

“Não será por falta de energia elétrica que este Estado não irá se desenvolver”, afirma o presidente da CEEE Equatorial, Riberto Barbanera. No entanto, ele acrescentou que as manutenções e obras necessárias necessitam tempo para serem realizadas. De acordo com a concessionária, com a nova subestação, com capacidade de 25 MWA, será possível atender plenamente ao mercado da região, pelo menos, pelos próximos dez anos. A companhia também construiu quatro novos alimentadores e instalou nova rede trifásica de 16,6 quilômetros, com 320 postes de concreto novos – um investimento de mais R$ 1,7 milhão.

Ainda conforme comunicado da empresa, a CEEE Equatorial tem investido na rede elétrica que supre o Sul do Estado. Uma reforma na rede para atender ao centro de Santa Vitória do Palmar, com extensão de 4,5 quilômetros e troca de postes e equipamentos, contou com investimento de R$ 1 milhão, beneficiando 28 mil habitantes. Em seu plano de manutenção, a CEEE Equatorial também realizou inspeções e correções em diversos pontos da rede elétrica na região, além de efetuar o recondutoramento integral de rede de média tensão que atende ao município do Chuí. Foram instalados 25 quilômetros de cabos e 450 postes de concreto.

Nessas adequações, foram aplicados mais de R$ 3 milhões, beneficiando 37 mil habitantes.

Na região praiana do Hermenegildo, a concessionária realizou uma obra de modernização da rede elétrica, com R$ 2 milhões investidos na substituição de 224 postes próximos à Estrada de Hermenegildo, assim como a reforma da linha de distribuição principal que chega à localidade, com a substituição de 15 quilômetros de condutores. As ações beneficiaram 19 mil clientes.

No ano passado, para atender ao Plano Safra, os técnicos da CEEE Equatorial inspecionaram 40% de todas as redes da região, entre as localidades de Quinta, Santa Vitória do Palmar e Chuí, totalizando 1.056 quilômetros e R$ 3 milhões investidos. Outro R$ 1 milhão foi aplicado no aumento da flexibilidade operacional e na redução do tempo de atendimento aos clientes, com obras de interligação e blindagem de circuitos e instalação de 24 equipamentos de religamento automático. Todas essas ações, aliadas à inauguração da nova subestação Salso, somam cerca de R$ 28 milhões em investimento.