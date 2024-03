Fiergs lança ação para reposicionar produção industrial gaúcha

Tratores, calçados, móveis e máquinas agrícolas são alguns dos diversos produtos da indústria gaúcha destinados ao mercado nacional e exportados para cerca de 160 países. Para o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, Gilberto Petry, o mercado conquistado pelo setor industrial gaúcho, por si só, evidencia a qualidade dos itens produzidos no Estado. Uma pesquisa realizada Fiergs junto aos sindicatos industriais filiados à entidade, porém, identificou a necessidade de reposicionar o produto local tanto a nível nacional quanto internacional. A partir disso, foi lançado, nesta terça-feira (12), o movimento "Produto RS". A iniciativa, segundo Petry, tem o objetivo de consolidar uma nova percepção sobre os produtos que levam a marca de origem "RS". "Fizemos uma pesquisa junto aos sindicatos industriais e entrevistas com os nossos vice-presidentes, concluindo pela necessidade de reposicionar no mercado nacional o que é produzido aqui", detalhou em reunião-almoço na sede da federação, que contou com a presença de diversas autoridades. O presidente da Fiergs disse que conta com o engajamento dos sindicatos industriais para a evolução do projeto e que essa “nova percepção de valor” será feita através dos meios de comunicação tradicionais e digitais. "Nossa indústria atende aos mais altos padrões de qualidade, com um capital humano altamente qualificado e apto a criar tecnologia e a dominar as mais recentes técnicas produtivas", defendeu.Representando o governo gaúcho, o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, saudou a iniciativa e a associou com uma outra que está sendo desenvolvida pela pasta que lidera, a Agência de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Aprovado no fim do ano passado, o projeto busca atrair investimentos no Estado e prospectar mercados, ampliando as relações comerciais gaúchas. “A agência está sendo estruturada neste primeiro semestre. Espero que, juntos, possamos unir forças e dar voz a esse trabalho de promoção comercial, atração de investimento e ampliação da produção local", destacou Polo. O presidente do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas, Claudio Bier, enfatizou a força do polo metalmecânico do Rio Grande do Sul e defendeu que isso seja mais explorado a nível de comunicação com o mercado. “O segundo polo metalmecânico do Brasil e da América do Sul está localizado na zona de Caxias do Sul. Cerca de 65% das máquinas agrícolas brasileiras são fabricadas no Rio Grande do Sul. Toda a qualidade e toda tecnologia estão aqui. Precisamos vender esse produto”, enfatiza.