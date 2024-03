Evento impulsiona ações eficientes e modernas dizem líderes de inovação

O Marcas de Quem Decide como propulsor de ações eficientes e conectadas com a contemporaneidade. Assim foi definido, conceitualmente, o evento pelos responsáveis por dois símbolos da economia moderna do Rio Grande do Sul. Pedro Valério, CEO do Instituto Caldeira, e Thiago Ribeiro, à frente do South Summit Brasil, não pouparam elogios ao papel do prêmio como parâmetro para iniciativas de sucesso.

O Caldeira ocupa o Top 5 entre as empresas mais lembradas e preferidas como Marca Gaúcha Inovadora. “Esse é um dos eventos mais relevantes no calendário gaúcho, porque dá destaque e dá luz a boas iniciativas que acontecem em vários setores da nossa economia. Para o Instituto Caldeira é uma honra fazer parte desse roll de instituições lembradas, e isso reforça nosso compromisso em, de alguma maneira, gerar relevância na área de inovação e da nova economia, que é o nosso eixo de atuação”, disse Valério.

Premiação é momento de celebrar marcas de sucesso, diz Thiago Ribeiro, CEO do South Summit Brasil

Para Ribeiro, o Marcas é um momento de reconhecimento e celebração. “Vivemos momentos tão difíceis nas nossas organizações, nas nossas empresas. É muito importante ter essa oportunidade que o Jornal do Comércio nos proporciona. De conexão, de integração e celebrar aquilo que faz a gente levantar da cama todos os dias, que são as nossas marcas, as nossas empresas, os nossos negócios. Isso é muito bom para a cidade, o Estado e o País”.

Neste ano, o South Summit Brasil, que ocorre de 20 a 22 de março, no Cais Embarcadero, dará ênfase a três temas, especialmente: a inteligência artificial e seus sistemas complexos; o esporte como negócio e as tecnologias associadas; e as climate techs, como ferramentas de predição e prevenção a eventos climáticos.

“Cada evento tem uma narrativa própria. Nesta edição, além de oferecer espaços com mais conforto, mobilidade, acessibilidade e climatização, queremos qualificar todas entregas. O South Summit é um evento multi-conteúdo. Mas neste ano, decidimos esses três assuntos como as hi lights”.