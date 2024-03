Subestação Caxias Norte será energizada até março de 2025

A subestação Caxias Norte, que será uma das maiores unidades de transmissão de energia do Rio Grande do Sul, recebeu recentemente da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) sua Licença de Operação (LO). Com isso, o gerente de projetos da ISA CTEEP, Ferdinand Freitas do Vale, informa que estrutura deverá ser totalmente energizada até março do próximo ano. No entanto, ele comenta que o objetivo é, se possível, antecipar esse cronograma.A planta, que está sendo implementada no município de Caxias do Sul, ocupará 195 mil metros quadrados de área instalada, sendo 77 mil metros quadrados de espaço energizado. A subestação terá 2,7 mil MVA de potência, aumentando a confiabilidade do fornecimento de energia, principalmente na Serra gaúcha. “Isso significa que a região vai poder aumentar a sua carga (elétrica) e conectar novas indústrias, crescer em população e desenvolver a economia local”, enfatiza o integrante da ISA CTEEP.A ação faz parte do chamado Projeto Minuano, que envolve ainda a construção de linhas de transmissão que totalizam aproximadamente 115 quilômetros de extensão. Essas estruturas passarão pelas cidades de Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, Nova Roma do Sul, Pinto Bandeira e Veranópolis. Todas essas iniciativas, conforme estimativas da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), representarão um investimento em torno de R$ 680 milhões.De acordo com Vale, atualmente estão trabalhando nas obras do complexo entre 800 a 900 pessoas. No pico dos serviços, ele informa que deverão ser gerados em torno de 1,3 mil empregos diretos, o que deve ser atingido em dois a três meses. Por enquanto, a ISA CTEEP não possui outras obras sendo realizadas no Rio Grande do Sul, contudo o dirigente ressalta que a companhia está sempre aberta a novas oportunidades no segmento de transmissão. O direito de construir a subestação Caxias Norte e as linhas que fazem parte do Projeto Minuano foi conquistado pela empresa em leilão promovido pela Aneel, em 2019.