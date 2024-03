Prêmio é estímulo à busca de boas práticas e valorização de trabalho

A valorização do trabalho e a renovação de compromissos e responsabilidades sintetizam o sentimento de representantes de diferentes empresas e entidades agraciadas nesta terça-feira (12) com o Marcas de Quem Decide. O prêmio, promovido pelo Jornal do Comércio, é considerado um reconhecimento à qualidade por quem recebe e uma referência aos mercados de diferentes segmentos da economia gaúcha.

O evento consagrou a passo-fundense Be8 como Marca Gaúcha Ambiental, uma novidade no prêmio. E deixou exultante o presidente do Conselho de Administração da empresa, Francisco Turra. “É muito estimulante ver que um órgão de imprensa tão importante, como o Jornal do Comércio, se preocupa com o desenvolvimento e com empresas que geram desenvolvimento. O prêmio é importante para nos estimular a continuar perseguindo boas práticas, ESG, novos conceitos. É um combustível a mais. E para nós, que somos uma empresa voltada à produção de combustíveis limpos, ajuda a avançar e ter coragem de superar. Esse é o desafio da Be8”.

O dirigente, que também comanda o Conselho da Associação dos Produtores de Biodiesel do Brasil (Aprobio), avaliou que o momento é “interessante, fantástico e desafiador para os biocombustíveis”, especialmente nesse momento de transição energética. “Os biocombustíveis estão sendo vistos de maneira diferente, a sociedade começou a compreendê-los, o governo, em função disso, já está mais sensível. E estamos passando um ano menos tenso. Passamos momentos difíceis, quando a mistura era questionada, se deveria reduzir para acompanhar preços”.

Turra comemorou o avanço na proporção de biodiesel no óleo diesel consumido no país para 14% desde 1º de março, com sinalização pra chegar a 15%. “E hoje, está sendo votado na Câmara dos Deputados um projeto de lei sobre combustíveis do futuro. Claro que qualidade e sustentabilidade são desafios a serem superados, assim como o poderio dos combustíveis fósseis, com bilhões de reais em subsídios. A guerra é longa, mas o Brasil está compreendendo e estamos num ano melhor”.

Mais lembrada e preferida como entidade representativa do setor rural, a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul) vê crescer a responsabilidade junto ao setor e também com a sociedade gaúcha, avaliou o vice-presidente, Domingos Velho Lopes no evento. Ele também analisou o momento do setor, com dificuldades de mercado para as principais culturas e também no contexto político, especialmente nas relações com o governo federal. “Mas trabalhamos sempre para valorizar produtor rural, o Rio Grande do Sul como um todo”.

Marcas é reconhecimento ao trabalho de cooperados e funcionários, diz Renê Tonello, da Cooperativa Vinícola Aurora

Presidente da Cooperativa Vinícola Aurora, Renê Tonello não escondeu o orgulho por ser a marca mais lembrada e também a preferida na categoria Vinho. “É o reconhecimento de um trabalho de 93 anos de história da cooperativa. Nos dá um orgulho muito grande, principalmente com os nossos 1,1 mil cooperados e mais de 540 funcionários. Esse prêmio tem um pouco do esforço de cada um. Somos uma empresa que trabalha sério, dentro das leis, das normas, que a legislação”, ressaltou durante o evento.

O segmento enfrenta um ano atípico, com queda de produção na safra de uvas estimado em até 29% em relação ao ano passado, por conta das temperaturas mais altas do que o ideal no inverno e das chuvas na primavera. “A qualidade da uva não é a mesma de 2023, mas assim mesmo é muito boa. Temos uma diferença mínima de 10% na qualidade na comparação com o ano passado na graduação glucométrica. Mas temos uma boa tecnologia dentro da empresa, enólogos muito eficientes. Com certeza teremos produtos muito bons também neste ano”.

Vencedora no segmento Espumante, a Cooperativa Vinícola Garibaldi foi representada no Marcas pelo presidente, Oscar Ló. Ele ressaltou o valor do destaque atribuído à empresa como uma sinalização de que o caminho para se tornar referência nacional no mercado de espumantes está correto.

Ane Napoli, diretora de Marketing da Friboi, vencedora como mais lembrada e preferida no segmento de Carne Bovina, disse ao JC que a a empresa tem foco total na experiência do consumidor, oferecendo produtos de alta qualidade e atenção especial aos parceiros para a entrega de serviços com excelência. “Esse reconhecimento nos mostra que estamos no caminho certo e nos motiva para seguirmos trabalhando com afinco nesse propósito”.

Durante o evento, o gerente-geral do Frigorífico Borrussia, Petronilio Formagio da Silveira, comemorou o momento do setor, que vive grande expectativa pelo reconhecimento do Rio Grande do Sul como zona livre de febre aftosa sem vacinação pelo governo chinês. “É um potencial mercado que está se abrindo. E o frigorífico vem em um processo de expansão nos últimos anos. Pretendemos construir uma nova planta para ampliar os abates de suínos e a produção de carne em 2025”.

A capacidade atual da estrutura que opera no município de Osório, no Litoral Norte, é de 980 animais abatidos por dia e uma produção de 100 toneladas de carne. O plano em desenvolvimento é a construção de uma unidade para abater 1,5 mil suínos e gerar 200 toneladas diárias. A nova planta tem como objetivo abrir frentes de exportação. O investimento é estimado entre R$ 50 milhões e R$ 60 milhões.