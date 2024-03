Para governo do Estado, Marcas é um exercício de confiança na economia

A pesquisa Marcas de Quem Decide é “um exercício de otimismo e de confiança na economia do Rio Grande do Sul”, destacou em seu discurso o secretário-adjunto de Comunicação do Estado, Alexandre Elmi, que representou o governador Eduardo Leite (PSDB) na cerimônia de premiação do Marcas de Quem Decide. O evento foi realizado nesta terça-feira, 12 de março, no Teatro do Sesi, da Fiergs.

Citando a dificuldade de gerenciar marcas e mantê-las em evidência, enalteceu a conquista das empresas que se posicionam como referência na área em que atuam. “Esse reconhecimento da sociedade é realmente motivo de orgulho do Rio Grande do Sul”. Elmi ainda convida a uma análise de todas as edições da pesquisa, que, no conjunto, representam a “história do que a economia e as instituições foram capazes de realizar nos últimos 25 anos”.

Jornalista, Elmi lembrou da sua relação com o Jornal do Comércio, quando trabalhou, em 2018, na produção do caderno especial do Marcas de Quem Decide e recordou que conhece o projeto na prática. “O Jornal do Comércio pratica há nove décadas um jornalismo que é reconhecido pela sociedade gaúcha e pelos colegas como equilibrado, sério e responsável”.