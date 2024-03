‘Governo tem que ser leve e não atrapalhar o empreendedor’, defende Melo

O poder público, seja federal, estadual, “tem que ser leve, diminuir a máquina pública e, quando possível, dominuir impostos”, defendeu o prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo (MDB) em seu discurso no evento Marcas de Quem Decide, promovido pelo Jornal do Comércio nesta terça-feira, 12 de março.

Exemplo disso foi o feito do seu governo, que reduziu 41 impostos em três anos. Melo ainda se referiu ao Jornal do Comércio como “a principal marca de quem decide”, junto com aqueles que receberam o reconhecimento, por estar “há 90 anos estimulando o empreendedorismo”.

Melo deu destaque à atuação do secretário Gemano Bremm, da pasta de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, por “nos afiançar a licenciar rapidamente e com segurança jurídica”. Com isso se consegue “não atrapalhar o empreendedor, que ele voa alto”, disse Melo, conquistando aplausos da platéia.

Titular da pasta responsável pela revisão do Plano Diretor, Bremm aponta que em 2023 foram licenciados mais de R$ 20 bilhões em valor geral de vendas no setor da construção civil, “que dentro do território urbano é a indústria mais importante, porque envolve necessariamente toda uma cadeia produtiva”.