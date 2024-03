Gestores públicos destacam medidas de liberdade econômica no incentivo ao setor empresarial

Na 26ª edição do Marcas de Quem Decide, evento do Jornal do Comércio que reúne e reconhece as empresas gaúchas mais lembradas e preferidas, dentre diversos segmentos, autoridades políticas também estiveram presentes para prestigiar e apontar o papel do poder público no incentivo ao empreendedorismo. A cerimônia de premiação foi realizada nesta terça-feira, 12 de março, no Teatro do Sesi, da Fiergs.