Frasle Mobility apura receita líquida de R$ 3,4 bilhões

A Frasle Mobility alcançou um novo resultado recorde em 2023. A receita líquida consolidada da companhia fechou o ano somando R$ 3,4 bilhões. O valor é 10,8% maior que o registrado no exercício anterior, e significa que a companhia cresceu quase 2,5 vezes nos últimos cinco anos. O lucro líquido somou R$ 388,7 milhões, incremento de 91% sobre 2022, com margem de 11,5% ante 6,6% do ano anterior.Os resultados alcançados atingem as projeções de guidance estabelecidas, especialmente na meta de margem EBITDA, que foi revisada ao longo do ano passado em decorrência da melhor performance. O EBITDA consolidou alta de 39,8%, para R$ 664,7 milhões. A margem ficou em 19,6% ante 15,6% do ano anterior. O retorno sobre o capital investido também registrou aumento significativo de quase seis pontos percentuais, alcançando 19,3%.O mercado interno participou com R$ 2,1 bilhões, aumento de 14,6%. A receita no mercado externo, que engloba as exportações a partir do Brasil com o desempenho das operações em outros países, somou R$ 1,2 bilhão, alta de 4,8%. Os números foram impulsionados pela manutenção do desempenho de vendas na América do Norte e maior participação nos mercados europeus, potencializados com a aquisição da Juratek, no Reino Unido.O mercado de reposição respondeu por 88,1% da receita líquida, somando R$ 2,894 bilhões, e alta de 12,2%. O segmento de montadoras gerou R$ 404 milhões, com alta de 1,8%. Segundo a companhia, na reposição é crescente a demanda do número de passagens pelas oficinas, aliada ao posicionamento das marcas, lançamentos de produtos e campanhas de vendas, que resultaram em avanços de market share. Em montadoras, a retomada é gradual por ganhos de novos negócios e, principalmente, pela baixa da taxa Selic, que estimula o retorno de financiamentos de veículos novos.