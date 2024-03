Amcham regional empossa novo conselho e anuncia mudança de nomenclatura

A unidade regional Câmara Americana de Comércio (Amcham) celebrará a posse de seus novos conselheiros na próxima terça-feira (12), em cerimônia no Grêmio Náutico União. Na ocasião, o engenheiro Walter Lídio Nunes passará a presidência do conselho para o empresário José Renato Hopf, co-fundador da 4all e presidente do South Summit Brazil. "Venho, nos últimos anos, me dedicando a auxiliar no fortalecimento do empreendedorismo e do ecossistema de inovação gaúcho. Por isso, assumir a posição de presidente do conselho da Amcham é, além de uma grande honra, uma realização pessoal, por ser mais um passo nessa minha jornada", destaca Hopf. "Meu objetivo é, em conjunto com a equipe incrível da Amcham, ajudar no seu crescimento, focando minha gestão prioritariamente em temas como advocacy, desenvolvimento econômico e inovação. Será uma honra também representar o Rio Grande do Sul no conselho da Amcham Brasil", completa o empresário.



O evento marcará ainda a alteração oficial do nome da entidade para Amcham Rio Grande do Sul, refletindo a expansão de sua atuação no Estado. "Esta é uma mudança que exalta nossa visão de representatividade estadual e nosso compromisso em fortalecer as relações comerciais e empresariais em todo o Rio Grande do Sul", destaca Daniel Soibelmann, coordenador regional da Amcham. "Estamos entusiasmados com essa nova fase e confiantes de que continuaremos a contribuir significativamente para o desenvolvimento econômico e empresarial gaúcho", completa Marcelo Rodrigues, diretor executivo da Amcham Brasil.

Quem são os novos conselheiros



O conselho de associados da Amcham é responsável por fornecer orientação estratégica e supervisão para a organização, ajudando a definir e implementar políticas e diretrizes que promovam os objetivos da entidade. Suas responsabilidades incluem definir metas e objetivos de longo prazo, promover as melhores práticas de governança corporativa, supervisionar as finanças da organização e representar a Amcham em eventos, negociações e outras atividades externas.



A nova composição marca a saída de Fernando Estima, Rafael Souto e Carlos Biedermann, e a entrada de Aurélio Pavinato, César Saut e Joarez Piccinini. Dessa forma, o conselho da Amcham Rio Grande do Sul para o ano de 2024 ficará composto pelos seguintes membros:





José Renato Hopf - presidente



Walter Lidio Nunes



Osvaldo Schirmer



Aline Eggers



Aurélio Pavinato



Cesar Saut



Joarez Piccinini



Claudio Carrara



Diana Werner



Mauro Bellini