Senac-RS oferta mais de 500 vagas para cursos Técnicos gratuitos

O Senac-RS está com inscrições abertas para cursos Técnicos presenciais ofertados por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG). No total, são 573 vagas para capacitações gratuitas distribuídas em diversas escolas do Senac no Rio Grande do Sul. As inscrições devem ser realizadas pelo site, onde podem ser conferidos os cursos disponíveis e cronogramas. Para participar, é necessário possuir renda familiar per capita de até 2 (dois) salários mínimos federais, ter 16 anos ou mais e, no mínimo, estar cursando o 2º ano do Ensino Médio. "Com metodologia focada na prática, todos os cursos técnicos do Senac oferecem vantagens para quem almeja se profissionalizar de maneira rápida e eficaz, como: abordagem prática e objetiva e uma matriz curricular completa, que contempla as competências essenciais para a atuação profissional. Os alunos saem preparados para cumprir com êxito as funções de cada área", explica a coordenadora de Programas Sociais da Gerência de Educação do Senac-RS, Maria Augusta Kampf.