Fórum da Liberdade anuncia primeiros palestrantes

O Instituto de Estudos Empresariais (IEE) intensifica a divulgação do Fórum da Liberdade 2024, que será realizado nos dias 4 e 5 de abril na Pontifícia Universidade Católica do RS (Pucrs), em Porto Alegre. Ontem, o IEE apresentou ontem a programação do Fórum em evento na Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA).



Entre os palestrantes está Murilo Duarte, conhecido como Favelado Investidor, conhecido por atingir a marca de R$ 1 milhão em 2021, aos 27 anos. Duarte cresceu no Jardim João XXIII, um bairro pobre na Zona Oeste de São Paulo. Em 2019, foi cofundador de uma empresa de educação financeira. Mas a renda que passou a dar mais frutos foi a conquistada como influenciador digital. No YouTube, ele criou o canal Favelado Investidor, que hoje conta com mais de 10 mil alunos em seus treinamentos, Seus seguidores nas redes sociais ultrapassam a marca de 1 milhão.





Estevan Sartoreli - Cofundador e co-CEO da Dengo Chocolates, empresa nascida em 2017 na Bahia que tem grande renome pela sustentabilidade e viveu uma forte ascensão, especialmente em São Paulo. Engenheiro de produção de formação, Sartoreli se define como “apaixonado por cacau, café, chocolates, negócios de impacto e gente”, e tem mais de 12 anos de experiência em empresas de bens de consumo, como Faber-Castell, Siemens e Natura Cosméticos.



Félix Maradiaga - Principal líder da oposição nicaraguense ao ditador Daniel Ortega, o ex-candidato à Presidência e ex-preso político Félix Maradiaga, 47 anos, enfrentou inúmeras acusações criminais e campanhas difamatórias durante os protestos generalizados contra o regime de Ortega em 2018. Em julho de 2021, Maradiaga foi preso arbitrariamente após anunciar suas intenções de concorrer à Presidência. Enviado para uma prisão de segurança máxima, suportou condições desumanas durante 611 dias. Em 9 de fevereiro de 2023, ao lado de 221 presos políticos, foi deportado para os Estados Unidos, teve seus bens confiscados e a sua nacionalidade nicaraguense retirada.



Fernando Ulrich - Sócio da Liberta Investimentos, Fernando Ulrich tem mais de 21 anos de experiência com finanças corporativas e investimentos, é mestre em Economia da Escola Austríaca pela URJC e administrador pela PUCRS. Teve passagens por XP Inc., ThyssenKrupp e Banco Indusval & Partners, além de ter sido conselheiro da Casa da Moeda do Brasil e ser conselheiro do Instituto Mises Brasil. É autor do livro "Bitcoin - a moeda na era digital", primeira obra em português sobre o tema, e mantém um canal no YouTube com mais de 600 mil inscritos e 2 milhões de visualizações mensais, no qual trata semanalmente de assuntos sobre economia, mercados e investimentos.



A venda de ingressos para o Fórum da Liberdade deste ano já está aberta. Os bilhetes do segundo lote custam a partir de R$ 109,00 e podem ser adquiridos por meio do site do evento . Além de Duarte, outros palestrantes já confirmados no Fórum da Liberdade são: