ComLink expandiu vendas em 15,5% no ano passado

A ComLink Equipamentos Eletrônicos registrou crescimento de 15,5% no ano passado na comparação com 2022. Em 12 meses, a empresa sediada em Caxias do Sul vendeu 45.703 equipamentos ante 39.568 do ano anterior. "Alcançamos excelente resultado e esperamos registrar crescimento semelhante em 2024", projeta o diretor Marcio Slomp.



O produto mais vendido foi o inclinômetro, dispositivo instalado em caminhões que operam com implemento rodoviário modelo basculante e que bloqueia a operação quando o veículo está desnivelado. O equipamento respondeu por aproximadamente dois terços das vendas em 2023. "A adoção do inclinômetro como obrigatório em diversas mineradoras deu impulso às vendas, sobretudo em Minas Gerais", relata.

O equipamento possui um alerta de tomada de força e caixa alta integrados que atende a resolução 859/21 do Conselho Nacional de Trânsito. O inclinômetro também registra todo o processo de basculamento com data e hora, sendo possível visualizar um relatório por meio de aplicativo próprio.



Em 2023, as vendas externas tiveram alta de 9%, com a entrega de 1.200 equipamentos. "Ter uma operação mais segura tornou-se mandatório nas operações com equipamentos basculantes e nosso produto atende a essa demanda do mercado", afirma Tales Bolson, gerente comercial. O inclinômetro representou 50% do total de produtos exportados no ano passado.



Os países que já importam o produto são Argentina, Chile, México e Peru. A empresa deve expandir as exportações em 15% neste ano e, para isso, vai focar esforços nos mercados da Colômbia, Bolívia e África do Sul. "Participamos de várias ações de promoção comercial empreendidas pela Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários e Apex Brasil no ano passado. Os resultados desses contatos deverão ser colhidos em 2024", explica o executivo.



O ano passado também consolidou a mudança da Comlink para nova sede. "Investimos e expandimos para oferecer um ambiente ainda mais profissional e conectado ao futuro", definiu Slomp. Além de toda a estrutura administrativa e fabril, o espaço comporta área para treinamentos e workshops. A empresa emprega 40 pessoas.



Outra novidade foi o lançamento do inclinomoto para configuração rodotrem, independentemente da marca do cavalo mecânico. Para tanto, fez uso de tecnologia patenteada em conjunto com válvulas hidráulicas. Segundo a empresa, não há necessidade de alterações no caminhão, nem a necessidade de cabos e conexões extras.



A empresa iniciou atividades em 1999 no segmento de radiodifusão. Permaneceu na Incubadora Tecnológica de Caxias do Sul até 2003, quando passou a desenvolver projetos customizados nos segmentos de equipamentos eletrônicos, quadros de comandos e automação industrial. Atualmente, atua no segmento eletrônico e de softwares para soluções. Seu principal mercado é o de implementos rodoviários, onde concentra o maior volume de vendas. Também está presente nos segmentos de movimentação de cargas, agrícola, mineração, construção e industrial, além de desenvolver projetos sob encomenda.