Sete pedágios do RS terão tarifa mais barata a partir desta quinta-feira

A partir da 0h desta quinta-feira (29), entram em vigor os novos valores das tarifas de pedágio em todas as praças da concessão da CCR ViaSul no Rio Grande do Sul. A tarifa vai passar de R$ 5,80 para R$ 5,50.

O reajuste anual foi definido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), e é previsto em contrato de concessão com base nos índices inflacionários (IPCA) e no cumprimento de diretrizes contratuais,. De acordo com informações da CCR ViaSul, a alteração de preços vai ocorrer nas sete praças ao longo das quatro rodovias administradas pela concessionária.

Na BR-386, são quatro praças localizadas em Montenegro, Paverama, Fontoura Xavier e Victor Graeff. Na BR-290 (Freeway), são duas praças, em Santo Antônio da Patrulha e Gravataí. Já na BR-101, a praça fica localizada no município de Três Cachoeiras.

Atualmente, a CCR ViaSul conta com 14 bases de atendimento ao longo das rodovias, com mais de de 250 profissionais em atuação.

A concessionária ressalta que está trabalhando na duplicação e na implantação das faixas adicionais na BR-386, além de já ter concluído a instalação de 10 novas passarelas na BR-101 e outras quatro novas estruturas na Freeway. Ao todo, desde o início da concessão em fevereiro de 2019, já foram investidos mais de R$ 1 bilhão.

Veja abaixo a tabela com as novas tarifas: