Projeção do Focus de alta do PIB de 2024 passa de 1,68% para 1,75%

O Relatório de Mercado Focus divulgado ontem pelo Banco Central (BC) elevou novamente a projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2024. A mediana para a alta da atividade deste ano passou de 1,68% para 1,75%, ante 1,60% de um mês atrás. Considerando apenas as 37 respostas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa para o PIB no fim de 2024 passou de 1,70% para 1,80%.

Para 2025, o documento trouxe manutenção na estimativa de crescimento do PIB em 2,00%, como já está há 11 semanas. Considerando as 31 respostas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa para o PIB de 2025 também seguiu em 2,00%. Em relação a 2026, a mediana continuou em 2,00% pela 29ª semana consecutiva. O boletim ainda trouxe a estimativa de crescimento para 2027, que se mantém em 2,00% por 31 semanas.

A estimativa do Ministério da Fazenda para o crescimento do PIB de 2024 é de 2,2%. Já no Banco Central, a projeção atual é de avanço de 1,7% neste ano, conforme o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de dezembro.

A expectativa para a inflação deste ano oscilou para baixo no Relatório de Mercado Focus. A projeção de 2024 passou de 3,82% para 3,80%. Um mês antes, a mediana era de 3,81%. Na divulgação da semana passada, constava 3,81% na mediana para este ano. De acordo com o Banco Central, foi identificada alguma inconsistência durante a rotina de revisão das estatísticas, o que levou a um reprocessamento da série e sua republicação corrigida para 3,82%.

Para 2025, que também está no foco da política monetária, agora já em maior grau que 2024, a projeção passou de 3,52% para 3,51%. Considerando as 50 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana para 2024 passou de 3,75% para 3,78%. Para 2025, a projeção passou de 3,52% para 3,51%, considerando 48 atualizações no período.

O mercado manteve em 9,00% ao ano a mediana do Relatório de Mercado Focus para Selic no encerramento de 2024. Há um mês, a estimativa já era de 9,00%. Considerando apenas as 48 respostas dos últimos cinco dias úteis, a mediana para o fim de 2024 também seguiu em 9,00% ao ano. No fim de janeiro, o Copom cortou a Selic pela quinta vez consecutiva em 0,50 pp, para 11,25% ao ano. O colegiado manteve a sinalização de que o ritmo de corte de 0,50 ponto porcentual continua sendo o mais apropriado para as próximas reuniões.