Flores da Cunha comemora centenário na Fenavindima

Ao longo dos próximos três finais de semana, Flores da Cunha oferecerá programação diversificada com a realização da 15ª Festa Nacional da Vindima (Fenavindima), oficialmente aberta na quinta-feira à noite. As atividades e os atrativos se concentram no Parque da Vindima Eloy Kunz, no Centro da cidade e no interior, onde vinícolas e agroindústrias familiares oferecem diferentes programas.



No parque, o visitante encontrará 52 espaços, com oito voltados para negócios ligados à alimentação e lanches rápidos, 14 para agroindústrias, cinco para cervejarias artesanais e 21 para a multifeira, contando ainda com as nove casinhas fixas e uma área de brinquedos infláveis. Na Bodega, o visitante terá um ambiente para reviver a atmosfera inesquecível desses estabelecimentos. Será uma oportunidade de vivenciar a história da cidade por meio de jogos de cartas e dos cavalinhos, além de relembrar doces e guloseimas de antigamente.



As vinícolas têm ambiente especial, pensado para evidenciar a produção do município. No Empório do Vinho, o bar e a loja valorizam e destacam a produção vitivinícola de Flores da Cunha, por meio de 30 marcas e 90 rótulos. Os vinhos, espumantes e sucos serão servidos para consumo no local, podendo ser comprados em garrafas ou taças. Na loja, os produtos serão vendidos em garrafas ou caixas para viagem. Há também cervejarias, com uma diversidade de aromas e sabores.



Ainda no parque se desenvolve a programação de shows com artistas locais, regionais e nacionais. As apresentações principais ocorrerão nos dias 24 de fevereiro, com Humberto Gessinger, e a dupla Claus & Vanessa; e no dia 9 de março, com os sertanejos Israel & Rodolffo.



O menarosto, prato oficial de Flores da Cunha, será servido durante os dias de exposição no restaurante montado no parque. A iguaria é composta por galeto, codorna, leitão e coelho, acompanhado de espaguete, polenta frita, maionese, radicci com bacon, sagu com creme e mais itens. Os ingressos devem ser adquiridos de forma antecipada no Restaurante Dona Dina (Rua Dr. Montaury, 726, Centro) ou pelo (54) 9 8103-3606.



A área central de Flores da Cunha está reservada para a realização de três desfiles cênicos: neste domingo (25), às 15h; em 2 de março, às 19h30; e, em 10 de março, às 10h. Retomando o trajeto original das primeiras edições da Fenavindima, os desfiles percorrerão a Avenida 25 de Julho até a Igreja Matriz Nossa Senhora de Lourdes. Em caso de chuva, novas datas serão informadas.



Dividido em três grandes blocos, o desfile girará em torno do tema da festa "O Centenário da Colheita" e sempre iniciará com a distribuição de uva, que também é feita no parque de exposição. A comissão organizadora estima entregar graciosamente 50 mil quilos aos mais de 100 mil visitantes que são esperados.



Aos sábados e domingos o ingresso ao parque custa R$ 20, com direito a meia-entrada, com a compra nas bilheterias. Nas sextas-feiras, o acesso é franqueado. Em frente ao parque há estacionamento ao preço de R$ 20. Nas datas dos shows nacionais, 24 de fevereiro e 9 de março, o valor de acesso ao parque é válido até às 17h; após, é cobrado o valor do Setor Arena. A compra pode ser feita no site da produção ou diretamente na SIM Rede de Postos (Avenida 25 de Julho, 3060, em Flores da Cunha).



Até o dia 21 de março, no calendário do "É Tempo de Vindima", ocorrem diversas atividades que oferecem ao turista a possibilidade de vivenciar de perto a cultura italiana, o cultivo da uva e o processo de elaboração de vinhos, espumantes e sucos.



Dentre as atrações, destacam-se a visitação às vinícolas, passeios nos empreendimentos com enfoque no turismo rural e oficinas gratuitas voltadas à gastronomia, à cultura italiana e aos costumes da região.