Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, após rali em NY deflagrado por Nvidia

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira, após Wall Street vivenciar um rali com o robusto balanço da Nvidia, fabricante de chips americana que está no centro da onda de inteligência artificial (IA).



Ontem, as bolsas de Nova York tiveram ganhos de cerca de 1,2% a 3%, com recordes de fechamento dos índices Dow Jones e S&P 500, após a Nvidia, cuja receita depende em boa parte da Ásia, surpreender positivamente com seus resultados trimestrais e projeções.



Na China continental, os mercados ampliaram ganhos recentes, sustentados ainda também por recentes medidas de apoio de Pequim. O índice Xangai Composto subiu 0,55% hoje, a 3.004,88 pontos, ultrapassando a marca psicológica dos 3 mil pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,20%, a 1.669,85 pontos.



Dados mostraram que o preço médio de moradias chinesas caiu em ritmo mais fraco na comparação mensal de janeiro. No confronto anual, porém, a queda nos preços foi mais forte no mês passado do que em dezembro, expondo os desafios de Pequim na tentativa de reverter a persistente crise no setor imobiliário da China.



Em outras partes da Ásia, as bolsas da Coreia do Sul e de Taiwan registraram altas modestas: o Kospi avançou 0,13% em Seul, a 2.667,70 pontos, e o taiwanês Taiex subiu 0,19%, a 18.889,19 pontos. Na contramão, o Hang Seng teve ligeira baixa de 0,10% em Hong Kong, a 16.725,86 pontos, interrompendo uma sequência de três sessões positivas.



No Japão, não houve negócios hoje em função de um feriado, um dia após o Nikkei saltar para nova máxima histórica de fechamento.



Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pelo segundo dia consecutivo, com ajuda do setor de tecnologia. O S&P/ASX 200 garantiu avanço de 0,43% em Sydney, a 7.643,60 pontos.