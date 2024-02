Suspensys inicia construção de fábrica em Mogi-Guaçu

O acordo firmado entre a Suspensys, que faz parte da Randoncorp, e a Mercedes-Benz do Brasil para o fornecimento de componentes à frota de ônibus e caminhões produzidos pela montadora, começou a tomar forma em dezembro com as obras de nova fábrica, em Mogi Guaçu (SP). A unidade industrial iniciará as operações com a fabricação do eixo dianteiro, item acrescido ao portfólio da fabricante global de sistemas de suspensões, eixos e soluções em eletrificação para veículos comerciais.



As obras em Mogi Guaçu devem se estender ao longo deste ano e, a partir de 2025, a empresa passará a responder por 100% do fornecimento do componente para a Mercedes. O acordo tem a vigência de 10 anos. A operação foi aprovada em janeiro pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica.



Conforme Ricardo Escoboza, COO da vertical de autopeças da Randoncorp, a fábrica começou a ser erguida em dezembro passado nos conceitos de Manufatura 4.0. A projeção de início das operações é o primeiro trimestre de 2025. A expectativa é que o negócio gere receitas adicionais de aproximadamente R$ 7 bilhões durante a vigência do contrato, tornando a Suspensys a segunda maior fabricante deste tipo de produto no país.

Segundo Escoboza, os investimentos da companhia no projeto chegam a R$ 150 milhões, gerando em torno de 200 vagas diretas de emprego a partir do ano que vem. “Estamos em fase de construção da nova unidade, fazendo a transferência dos ativos para validar os processos internos para início de produção em 2025. O movimento fortalece a estratégia de longo prazo da empresa, adiciona uma gama de produtos inédita ao seu portfólio e amplia a presença no mercado de montadoras, reforçando parceria com uma grande marca global com atuação no Brasil”, destaca.