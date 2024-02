Rio Grande do Sul tem, pelo menos, 313 vagas abertas em 22 concursos

A semana se inicia com, pelo menos, 22 concursos abertos no Rio Grande do Sul. As seleções somam 313 vagas para cargos de todos os nívels de escolaridade. Destaque para o edital da Assembleia Legislativa do Estado, com a oferta de 51 vagas distribuídas entre os cargos de Agente de Polícia Legislativa, Técnico Legislativo, Analista Legislativo (diversas especialidades) e Procurador. As remunerações iniciais dos cargos variam entre R$ 7.533,94 e R$ 32.993,14.

Em nível federal, Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) divulgou uma parcial de inscritos para Concurso Unificado Nacional. Até as 20h de sexta-feira (16), o chamado "Enem dos Concursos" tinha 1,28 milhão de pessoas com taxas pagas. Somando os isentos, são 1,88 milhão os candidatos garantidos.



O número é prévio porque deve aumentar, os boletos bancários podem demorar alguns dias úteis para ser compensados, alterando a concorrência do certame. O número oficial de concorrentes deve ser divulgado nos próximos dias.