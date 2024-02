Poste de energia pega fogo no bairro Bom Fim

O barulho de uma forte explosão por volta das 6h30min desta segunda-feira (19) foi seguido por fogo em um poste de energia elétrica na rua Barros Cassal, no bairro Bom Fim em Porto Alegre.

As chamas ganharam intensidade gradual durante quase 20 minutos, até que os Bombeiros - acionados pela vizinhança - chegassem para dar fim ao incêndio.

O poste fica perto da esquina com a rua Irmão José Otão. Os Bombeiros bloquearam o acesso de carros à rua Barros Cassal naquele trecho.

Com isso, o trânsito no entorno do Colégio Rosário, que já seria movimentado com a volta às aulas nesta segunda-feira, ficou mais difícil no cruzamento da Irmão José Otão com Barros Cassal.

Mesmo o fogo controlado rapidamente, os bombeiros permaneceram trabalhando e monitorando a situação até 7h40min, momento em que a EPTC, que também foi ao local, liberou o trânsito.

Após o incêndio, serviços de internet de operadoras como Claro e Vivo deixaram de funcionar temporariamente na vizinhança.

A energia elétrica não chegou a ser interrompida em parte da via.