Espetáculo Som & Luz é retomado na Festa da Uva após oito anos

De Caxias do Sul





Após oito anos sem realização, o espetáculo Som & Luz voltou a ocorrer no Parque de Eventos da Festa Nacional da Uva, em Caxias do Sul. O retorno deu-se na fria noite de sexta-feira (16), no jardim que integra o complexo das Réplicas da cidade no início de sua formação, nos anos 1880. A iniciativa é uma parceria do Sesc/RS e da Comissão Comunitária da festa.

• LEIA TAMBÉM: Festa da Uva começa com apelos para que política seja agregadora



Por meio de sete movimentos, o fogo é ponto central da nova leitura, intitulada Oblívio. A história começa com a fogueira kaingang e apresenta os povos indígenas. Chegam os primeiros imigrantes nos navios a vapor. Vem o trem que induz maior desenvolvimento e progresso, bem como elevação à categoria de cidade. Na sequência, as grandes chaminés mostram a força da indústria. Por fim, a cidade nos dias atuais.



A reabertura do Som & Luz foi restrita a convidados. A primeira edição aberta ao público ocorre neste domingo (18), às 20h, nos Jardins das Réplicas. Mais nove estão programadas até o fim da festa, em 3 de março. Os ingressos custam a partir de R$ 5. Podem ser comprados no Sesc Caxias do Sul (Rua Moreira César, 2462), em www.sesc-rs.com.br/espetaculosculturais ou na bilheteria do Som & Luz. Mais informações pelos telefones (54) 3209-8250 e (54) 9 7400 6473 ou pelas redes sociais do Sesc Caxias do Sul.



Mais atrações do fim de semana na Festa da Uva

A programação da Festa Nacional da Uva, em Caxias do Sul, reserva uma série de atividades culturais e gastronômicas para este final de semana. Para às 18h está programado o espetáculo Night Glow, com a equipe de balonismo de Torres. A atividade ocorre na alameda do Parque de Eventos. No mesmo horário será liberado o acesso à arena de eventos onde ocorrerá o show nacional da boiadeira Ana Castela. O Saguzaço, programado para este sábado, foi transferido para o dia 25. A atividade consiste no preparo e distribuição aos visitantes de uma tonelada de sagu, popular sobremesa da gastronomia italiana.



As atividades fora do parque contemplam a realização dos Jogos Olímpicos, a partir das 15h30, no distrito da Vila Cristina. Para o domingo está confirmada nova etapa dos Jogos Coloniais, a partir de 15h30, na Região Administrativa do Desvio Rizzo. A partir de 20h, na Rua Sinimbu, no Centro, ocorre o segundo desfile cênico.



Os ingressos para acessar o Parque de Eventos custam R$ 20, com direito a meia-entrada. O mesmo valor é cobrado para uso do estacionamento. O funcionamento é das 10h às 23h, nos sábados, e das 10h às 22h, aos domingos. Mais informações em www.festadauva.com.br.