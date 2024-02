Primeira edição da FestPoa Rural é lançada neste sábado em Porto Alegre

Será lançada neste sábado (17) a FestPoa Rural, um evento inédito em Porto Alegre que busca celebrar a produção rural da capital gaúcha. A festa, que ocorre de 9 a 17 de março no Centro de eventos Ervino Besson, terá oficinas e shows, entre outras atividades. A cerimônia de sábado será na Granja Lia (Estr. São Caetano, 3000 - Lami) e contará com a presença do prefeito Sebastião Melo (MDB).

cultivo de forma orgânica, além de conscientizar os porto-alegrenses e visitantes sobre a qualidade e variedade dos produtos locais, promovendo o turismo rural e incentivando novos empreendedores à atividade rural.

De acordo com a presidente de uma das organizadoras, a Associação Porto Alegre Rural, Rosélia Araujo Vianna, "a FestPoA Rural pretende levar o rural a toda a cidade para que o urbano queira viver o rural, pois acreditamos que só assim seremos novamente unidade", afirmou ao Jornal do Comércio.

Ainda que não seja suficiente para abastecer a cidade, a produção da zona rural de Porto Alegre trabalha com a ampliação do conceito de agroecologia (campo do conhecimento de natureza multidisciplinar, cujos ensinamentos pretendem contribuir na construção de estilos de agricultura de base ecológica e na elaboração de estratégias de desenvolvimento rural). "A zona rural está adequada às preocupações com o uso local da terra e a variedade de cultivares", disse a presidente da associação.

Atualmente, os carros chefes dos produtores são os legumes e verduras e a expansão das frutas como morango, pitaya e uva. De acordo com a associação, a tendência para o cultivo orgânico tem crescido, chegando atualmente a 30% do manejo. O plantio de grãos atual, porém, segue convencional, mas já com produtores com planejamento para o cultivo agroecológico.

Com a Lei nº 247/15 que estabeleceu o prazo de 15 anos para a cidade ser “zona livre de agrotóxico”, os produtores têm até 2032 para a transição de manejo. "Para isso o município precisa implementar políticas públicas eficazes e eficientes. Esse movimento começou a se organizar nos últimos três anos", ponderou Rosélia.

Ela destacou ainda que uma visita à zona Rural de Porto Alegre é uma oportunidade para "desapegar" das preocupações rotineiras, das obrigações profissionais, das tensões que o viver urbano impõe. "No trajeto de cerca de 45 minutos a paisagem vai se acalmando conforme diminuem os prédios, aumenta a vegetação nas bordas das vias e o ar fica mais fresco. São os sintomas de se estar chegando em outro mundo".

A FestPoa é uma parceria da Associação Porto Alegre Rural (Caminhos Rurais) com a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Governança Local e Coordenação Política (SMGOV), e com o apoio do Sindicato Rural de Porto Alegre, da Associação dos Produtores Agroecológicos da Região Metropolitana de Porto Alegre (RAMA) e do escritório de Porto Alegre da Emater-RS.

Zona Rural de Porto Alegre

A Zona Rural de Porto Alegre é composta dezessete propriedades rurais, com cerca de cem trabalhadoras e trabalhadores. Em média, cada propriedade conta com cinco pessoas na lida, incluindo proprietários. De acordo com a associação, há espaço para mais contratações, mas a carência tem sido de interessados em atuar na área. As atividades vão de recepcionistas para eventos a auxiliares de cultivo nas plantações e tratadores de animais.

Plano Diretor

Atualmente a questão mais sensível para os proprietários da Zona Rural de Porto Alegre é o zoneamento no Plano Diretor. Segundo a Associação Porto Alegre Rural, os conflitos gerados pelas mudanças desde 1999 são "absurdos".

"É um absurdo, por exemplo, uma mesma propriedade ser taxada com impostos urbanos e rurais, tendo produção agropecuária sistemática declarada. Ou então as áreas de preservação ambiental taxadas como zonas urbanas. Este ponto precisa ser corrigido urgentemente", considerou a presidente Rosélia Araujo. A Associação também cobra que políticas públicas, como auxílio na transição para o manejo agroecológico, são fundamentais e precisam ser pensadas imediatamente.