Estado aprova R$ 190,7 milhões em incentivos para 14 projetos do Fundopem e R$ 4,1 milhões para três do Proedi

Na segunda reunião de 2024, o Grupo de Análise Técnica (Gate) do Sistema Estadual para Atração e Desenvolvimento de Atividades Produtivas (Seadap) aprovou 14 projetos via Fundo Operação Empresa do Estado do Rio Grande do Sul (Fundopem) e três via Programa de Implantação de Distritos Industriais (Proedi).



Os dois programas são coordenados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec). Os incentivos via Fundopem somam R$ 190,7 milhões e a estimativa é que sejam gerados 219 novos empregos diretos. Por meio do Proedi, o valor chega a R$ 4,1 milhões e a estimativa de criação de vagas diretas de trabalho a 66.



Entre os projetos aprovados no Fundopem, dois são de empresas de grande porte, sete de médio porte e cinco de pequeno porte. Os setores contemplados são: alimentos; bebidas; bens de capital; biocombustíveis; grãos e cereais; madeira, celulose e móveis; metalmecânico; petroquímico; plásticos e borracha; e saúde avançada e medicamentos.



A empresa de médio porte, Mahindra do Brasil Industrial Ltda. (setor de bens de capital) realizará o maior investimento. Localizada em Araricá, no Vale do Rio do Sinos, receberá o benefício para R$ 51,9 milhões. O menor incentivo concedido foi para a empresa de alimentos Bohrer e Scheid Fabricação de Alfajores Ltda. A companhia de pequeno porte de Porto Alegre teve R$ 357,9 mil aprovados.

Os outros municípios que abrigam empresas cujos projetos foram aprovados no Fundopem são: Augusto Pestana e Ijuí (1), Casca (1), Caxias do Sul (2), Estrela (2), Ivoti (1), Quinze de Novembro (1), Santo Antônio da Patrulha (1), São Jerônimo (2) e Vista Alegre do Prata (1).



Os projetos aprovados para serem beneficiados pelo Poedi são de uma empresa de grande porte e de duas com pequeno porte, nos municípios de Cachoeira do Sul (2) e Montenegro (1). Os setores contemplados são: bens de capital, logística e metal-mecânico.



O titular da Sedec, Ernani Polo, comentou o trabalho que tem sido feito em prol economia do Estado. "Através do constante aprimoramento e da modernização dos programas nos últimos anos, estamos tendo a possibilidade de avançar, com boas perspectivas de mais investimentos futuros para o Estado. Destaco o trabalho de toda a equipe envolvida, como também a decisão dos empreendedores de acreditarem no potencial do Rio Grande do Sul", ressaltou.



Os programas



O Fundopem é um incentivo à indústria que não libera recursos financeiros para as empresas, mas que as apoia por meio do financiamento parcial do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incremental devido que é gerado a partir da operação delas.



O Proedi, por sua vez, é um programa que possibilita a implantação ou expansão de indústrias oferecendo, como forma de incentivo financeiro. a possibilidade de aquisição de terrenos e áreas em distritos industriais pertencentes ao Estado a preços subsidiados.